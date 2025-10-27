Чимало людей скаржились на те, що народна артистка України читала текст занадто швидко. Сумська відповіла на критику в коментарі Суспільному, передає 24 Канал.
Наталія Сумська зазначила, що робила паузи, щоб трошки підказати, який розділовий знак потрібно ставити у реченні, а наприкінці прочитала увесь текст – акторка назвала його "хорошим".
Враження завжди хороші, адже цей диктант готується не один день. Люди чекають його. І, отже, сьогодні у нас певний досвід написання диктанту. Головне – текст такий чуттєвий, хвилюючий. Мені здається, все вдалось. Люди висловлювали свої враження. Комусь добре, комусь зашвидко. У нас сьогодні урок зі скоропису трохи,
– сказала Сумська.
Українці діляться враженнями про цьогорічний Радіодиктант у Threads. Деякі люди підтримують Сумську та пишуть, що акторка просто перехвилювалась. Хтось пропонує, щоб надалі текст читали вчителі.
- "Доєднуюсь до прохань запрошувати вчителів для читання диктанту. Або хоча б для консультування. Бо в акторів є сценічна мова, але це не диктування".
- "Я думаю, пані Наталя трошки перенервувала. Всі ми люди, з ким не буває".
- "Приєднуюсь, що текст чудовий. Маю пропозицію – дуже просту, але потрібну: щоб не було постійних стресових ситуацій, диктант має диктувати кращий вчитель з української. Пані Наталю люблю, але я не дописала вперше".
- "Текст дуже гарний, такий життєвий, відповідає реаліям сьогодення, але також збентежив темп та інтонація. Цього року я вперше доєдналась до ініціативи писати Радіодиктант і це було доволі стресово".
Що відомо про Радіодиктант-2025?
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності розпочався об 11:00 і транслювався на платформах Суспільного.
Авторкою тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Він називається "Треба жити!".
До написання Радіодиктанту долучився міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, а також чимало українських зірок, зокрема Тімур Мірошниченко, Женя Янович, Дар'я Коломієць, Марк Куцевалов.
Зазначимо, що українці розкритикували не лише Наталію Сумську, але й сам текст. Євгенія Кузнєцова вже відповіла на обурення людей: "Радіодиктант справді єднає...! Зараз всі об'єднані ідеєю, що важко читали й що це за слова взагалі, а коли оприлюднять текст, то всі об'єднаються під гаслом "Нащо там кома?" Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".