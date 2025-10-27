Серед них – актори, співаки, телеведучі, блогери та інші, передає 24 Канал.

У Києві радіодиктант разом з телеведучим Тімуром Мірошниченком писали, гуморист Марк Куцевалов, учасники гурту Schmalgauzen, сценарист Павло Остріков, музикант Євген Хмара, акторка Дар'я Коломієць, стендаперка й продюсерка Наталія Гаріпова та інші.

Українські зірки писали радіодиктант / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, до написання радіодиктанту долучився український актор Юрій Дяк, який знімався в серіалі "Морська поліція. Чорноморськ". Про це він розповів на своїй сторінці в фейсбуці.

Юрій Дяк писав радіодиктант/ Скриншот з фейсбуку

Як відомо з інстаграм-сторіс, блогер Женя Янович теж долучився до ініціативи.



Женя Янович писав радіодиктант у Звягелі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інфлюенсер Данило Гайдамаха й акторка театру та кіно Римма Зюбіна також писали радіодиктант.

Данило Гайдамаха та Римма Зюбіна писали радіодиктант / Скриншот з інстаграму



Цікаво, що Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий теж взяв участь у написанні Всеукраїнського радіодиктанту.

Що відомо про Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2025?