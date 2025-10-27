Серед них – актори, співаки, телеведучі, блогери та інші, передає 24 Канал.
У Києві радіодиктант разом з телеведучим Тімуром Мірошниченком писали, гуморист Марк Куцевалов, учасники гурту Schmalgauzen, сценарист Павло Остріков, музикант Євген Хмара, акторка Дар'я Коломієць, стендаперка й продюсерка Наталія Гаріпова та інші.
Українські зірки писали радіодиктант / Скриншот з інстаграм-сторіс
Крім того, до написання радіодиктанту долучився український актор Юрій Дяк, який знімався в серіалі "Морська поліція. Чорноморськ". Про це він розповів на своїй сторінці в фейсбуці.
Юрій Дяк писав радіодиктант/ Скриншот з фейсбуку
Як відомо з інстаграм-сторіс, блогер Женя Янович теж долучився до ініціативи.
Женя Янович писав радіодиктант у Звягелі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Інфлюенсер Данило Гайдамаха й акторка театру та кіно Римма Зюбіна також писали радіодиктант.
Данило Гайдамаха та Римма Зюбіна писали радіодиктант / Скриншот з інстаграму
Цікаво, що Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий теж взяв участь у написанні Всеукраїнського радіодиктанту.
Що відомо про Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2025?
- Він відбувся у День української писемності та мови.
- Текст радіодиктанту написала письменниця Євгенія Кузнєцова. Він називається "Треба жити!".
- Радіодиктант національної єдності читала акторка Наталія Сумська.