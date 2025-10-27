Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку чоловіка.

Не пропустіть Заснув за кермом і злетів з дороги, – відомий актор-військовий ледь не загинув у страшній ДТП

Так, актор опублікував відео з 8-річним сином. Разом з Андрієм вони відвідали музей медуз у Києва.

Під роликом Федінчик поцікавився, куди інші батьки водять своїх дітей й чи мають вони улюблені місця для відпочинку. Підписники написали чимало рекомендацій: Експериментаріум, океанаріум, зоопарк, риболовля на березі Дніпра, музей фотоілюзій, музей-аптека, музей космонавтики, музей води, Природничий музей, аквапарк, боулінг і багато іншого.

Коментарі під дописом Андрія Федінчика / Скриншоти з інстаграму

З інстаграм-сторіс Наталки Денисенко відомо, що вона зараз перебуває на зйомках фільму: акторка працює, коли її колишній чоловік проводить час з сином.



Антоніна Хижняк і Наталка Денисенко / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Федінчик долучився до війська, проте у вересні цього року повідомив, що звільнився із ЗСУ. Після операції та реабілітації ВЛК визнала його непридатним до служби, тож тепер він повертається до цивільного життя. Зокрема, відомо, що Федінчик продовжує зніматися у кіно та виступати в театрі.

Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Андрія Федінчика після розлучення?