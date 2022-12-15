Quest Pistols возз'єднався і повернувся з найпопулярнішим треком: але є нюанс

Український гурт Quest Pistols повертається у шоубізнес і, щоб нагадати про себе, випустив свою знамениту пісню "Ты Так Красива", але українською мовою. Тепер вона звучить як "Ти Неймовірна", і вже дуже полюбилась українським меломанам.

Антон Савлепов, Костянтин Боровський та Микита Горюк повертаються на українську сцену завдяки лейблу PAPA music. Символічно, що цього року Quest Pistols виповнюється 15 років. Як розповів Костянтин Боровський, вони досить давно не працювали саме оригінальним складом, але глядачі на благодійних заходах у Єврові цьогоріч надихнули їх дати шанс цьому відродженню Quest Pistols.

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І свою стару та нову публіку артисти вирішили вразити перекладеним популярним хітом, які знав, мабуть, кожен другий українець. "Ты Так Красива" став треком "Ти Неймовірна", а слухачі вже пишуть, що склалось враження, ніби тільки й україномовна версія завжди існувала. Як повідомили у пресслужбі колективу, вперше український трек музиканти виконали на благодійному концерті на підтримку України у Варшаві. Цей експромт здивував публіку, але аудиторія одразу почала підспівувати артистам. Згодом фанати забажали почути офіційну версію композиції. І 14 грудня це сталось. Автором слів став співзасновник та музичний продюсер гурту Олександр Чемеров.

Цього літа ми зібралися разом, щоб зробити благодійний тур на підтримку нашої країни. Ми були вражені реакцією українців, наших слухачів на такий реюніон, тому ми вирішили продовжити цей шлях та записали декілька нових пісень разом вас. Концерти, зустрічі, друзі та спогади, це те, чого нам так давно не вистачало,

– поділився соліст Антон Савлепов.

Quest Pistols – Ти Неймовірна: дивитись відео онлайн

Музиканти додали, що нова версія хіта набула більш глибокого значення: тепер це не лише ліричний маніфест почуттів до жінки, але й присвята Україні. Вони кажуть, що "Ти Неймовірна" – це можливість повернутись у безтурботне минуле, де не було війни, у ностальгійні 2000-ні, коли історія гурту лише починалась.

Реакція мережі

Слухачі захоплені звучанням оновленого треку і дякують за повернення до витоків:

"Рідною мовою звучить неймовірно!";

"Нарешті вийшла офіційно українська версія! Красно дякую";

"Згадала свої дискотеки в літніх таборах! Українською ця пісня стала ще милішою";

"Дуже рада, що ви об’єднались. Успіхів вам";

"Не можу повірити!!! Яка вона милозвучна, наша українська. Хлопці, дякую вам за цей мелодійний бум!";

"Звучить так, ніби завжди була тільки ця версія";

"Ця версія рідною мовою – одна з найкращих подій року";

"Ви супер, дякую, що повернулися, обожнюю ваші пісні";

"Пісня щасливого дитинства. Лайк за ностальгію і чарівний переклад".

Відомо, що слідом за синглом "Ти Неймовірна" Quest Pistols готує ще кілька релізів, серед яких будуть як українські версії легендарних хітів, так і абсолютно нові пісні.