У 15-річному шлюбі Потапа та Ірини Горової народився син Андрій, який у свої 12 років вже публічна особистість. З зірковими батьками він з'являється на червоних доріжках та в ефірах рейтингових шоу, однак і в буденному житті уваги йому вистачає. Так, на одному зі святкувань дня народження хлопець не міг відв'язатися від двох молодиків напідпитку.

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Як п'яні чоловіки зірвали день народження сина Потапа і Горової

Як розповіла музична продюсерка Ірина Горова, сімейне святкування вони влаштували в заміському ресторанчику, куди запросили бабусь і дідусів іменинника. У той час в закладі перебували інші відвідувачі, серед яких двоє п'яних чоловіків. Саме вони й зірвали день народження Андрія.

"Двоє чоловіків причепилися до мого сина – намагалися дати йому 100 доларів, пригостити чимось алкогольним. Вони були трохи напідпитку. Ми казали: "Відійдіть, ми не хочемо з вами розмовляти. Чого ви причепилися до маленької дитини", – поділилася ексдружина Потапа.

Як сам репер Потап, так і дідусі Андрія просили молодиків відв'язатися від них і не псувати їм свято. Оскільки чоловіки не реагували навіть на зауваження охоронців ресторану, то зіркам довелося викликати "іншу охорону".

Я побачила, що вони беруть ніж і виделку, тому ми попросили охорону ресторану нас якось оборонити, але вони не дуже сильно реагували на це. Тому ми викликали вже іншу охорону,

– пригадала Ірина Горова.

Нагадаємо, після розлучення Потап та Ірина Горова підтримують дружні стосунки й продовжують працювати разом. Раніше продюсерка розповідала, що з колишнім чоловіком вони "дико близькі люди", тоді як з новою дружиною репера вона не здружилася. Горова зізнавалася, що вони "не одна велика сім'я", а в Насті Каменських не надто тепле спілкування з Андрієм.