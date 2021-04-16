В 15-летнем браке Потапа и Ирины Горовой родился сын Андрей, который в свои 12 лет уже публичная личность. Со звездными родителями он появляется на красных дорожках и в эфирах рейтинговых шоу, однако и в обыденной жизни внимания ему хватает. Так, на одном из празднований дня рождения парень не мог отвязаться от двух парней навеселе.

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Как пьяные мужчины сорвали день рождения сына Потапа и Горовой

Как рассказала музыкальный продюсер Ирина Горовая, семейное празднование они устроили в загородном ресторанчике, куда пригласили бабушек и дедушек именинника. В то время в заведении находились другие посетители, среди которых двое пьяных мужчин. Именно они и сорвали день рождения Андрея.

"Двое мужчин прицепились к моему сыну – пытались дать ему 100 долларов, угостить чем-то алкогольным. Они были немного навеселе. Мы говорили: "Отойдите, мы не хотим с вами разговаривать. Чего вы прицепились к маленькому ребенку", – поделилась экс-жена Потапа.

Как сам рэпер Потап, так и дедушки Андрея просили молодых людей отвязаться от них и не портить им праздник. Поскольку мужчины не реагировали даже на замечания охранников ресторана, то звездам пришлось вызвать другую охрану".

Я увидела, что они берут нож и вилку, поэтому мы попросили охрану ресторана нас как-то оборонить, но они не очень сильно реагировали на это. Поэтому мы вызвали уже другую охрану,

– вспомнила Ирина Горовая.

Напомним, после развода Потап и Ирина Горовая поддерживают дружеские отношения и продолжают работать вместе. Ранее продюсер рассказывал, что с бывшим мужем они "дико близкие люди", тогда как с новой женой рэпера она не сдружилась. Горовая признавалась, что они "не одна большая семья", а у Насти Каменских не слишком теплое общение с Андреем.