Путін, хочу, щоб ти вмирав у муках, – як зірки та уродженці Харкові реагують на нові обстріли

Остання доба для Харкова стала вкрай важкою – росіяни продовжують обстрілювати місто, а зранку снаряди влучили в Харківську ОДА, оперний театр, філармонію та житлові будинки. Що кажуть знаменитості – читайте далі.

Чимало українських виконавців, ведучих та шоуменів народились у Харкові, повідомляє 24 канал. Їм важко спостерігати за тим, як їхнє місто руйнують російські окупанти. У своїх соцмережах вони публікують шокуючі кадри ракетних ударів та обстрілів по місту.

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Михайло Заливака

"Ну я х*й його, що казати… Це центр Харкова та найбільша площа Європи. Путін, хочу, щоб ти вмирав довго, у муках!" – написав герой "Холостяка-11" та уродженець Харкова Михайло.

Олександр Волошин

"Харків... Тримайтеся, рідні, тримайтеся… "Росія не стрілятиме по мирному населенню". Але ватники як завжди скажуть, що ми самі по собі бомбимо, придурки. Ніколи не пробачимо", – пише блогер та хлопець Анни Трінчер.

Хронологію подій у Харкові

Григорій Решетник

"Харків. Тримайся. Починається етап знесилля, виснаження, емоційного вигорання… Але ми маємо пройти та впоратися і з цим. Ми в жодному разі не повинні опускати руки, наскільки це можливо, маємо залишатися оптимістами та боротися. Вірити, допомагати та підтримувати одне одного. Бо Бог на нашій стороні і Україна обов'язково переможе", – написав ведучий.

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Гурт Cloudless

"Російська фашистська армія завдала авіаудару по центральній площі міста Харкова.

Геноцид 21 століття руками росіян у самому серці Європи. Щодня, щогодини ми спостерігаємо жахливі подробиці та відеозаписи злочинів проти українського народу, злочинів проти людства. Російська пропаганда приховує реальні втрати російсько-фашистської армії, здійснюючи при цьому вкиди неправдивої інформації. Будь ласка, поширте цю шокуючу правду. Це катастрофа століття. Зупиніть Путіна, зупиніть Росію!" – пишуть учасники Нацвідбору Євробачення-2022.