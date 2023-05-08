Адже саме Пєсков на церемонії прощання кинувся цілувати руки Пугачовій. Очевидно, що ця історія дуже не сподобалася російським пропагандистам, тож вона почали розганяти фейк про крадіжку годинника, передає 24 Канал. Раніше експерти припускали, про що Пугачова говорила з Пєсковим на похороні.

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Що відомо про крадіжку годинника

Зараз пропагандисти пишуть, що Алла Пугачова під час поїздки до Росії, стала жертвою крадіїв. У співачки нібито поцупили дорогий годинник, який коштує майже 26 тисяч доларів. Сталося це просто на похороні її друга, дизайнера Валентина Юдашкіна.

Як сказала нібито Пугачова російським ЗМІ, вона майже ні з ким близько не контактувала, за винятком декількох людей. До кола підозрюваних потрапив прессекретар кремлівського диктатора путіна – Дмитро Пєсков. Адже саме він на похороні Юдашкіна розцілував руки Пугачової. Сам Пєсков заявляє, що йому про це "нічого невідомо".

Схоже, що це новий фейк пропагандистів

Примадонна начебто написала заяву до поліції. Схоже, що це новий фейк пропагадистів. Але можливо й те, що Путін платить своїм підданим копійки, тож вони вже крадуть годинники. Чи може це буде подарунок російському диктатору на 9 травня? Це залишається загадкою.

Але очевидно інше – що пропагандистам не сподобалося те, як Пєсков на церемонії прощання кинувся цілувати руки Пугачовій.

Чому це може бути фейком? Спочатку ця новина вийшла на гумористичному каналі "Імперія дуже зла". Дехто припускає, що цим фейком пропагандисти намагаються відвернути увагу від того, як Пєсков цілував руки примадонні.

"Народний гнів треба спустити, як пару через сміх. Треба вигадати жартівливу новину, завірусити її – і всі видихнуть. І зрадник, якого ще вчора народ вимагав усунути, може сидіти в кріслі далі. І це ж працює, завжди", – кажуть експерти.

Зазначимо, Алла Пугачова з дітьми та чоловіком Максимом Галкіним оселилася в Ізраїлі. Водночас до Росії вона приїхала лише на кілька днів – щоб попрощатися з Юдашкіним, який помер нещодавно. Однак приїзд Примадонни викликав у росіян справжню істерику, у пропагадистів аж "палало" в одному місці.