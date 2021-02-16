Публічні скандали, дієта та шкідлива звичка: зізнання Тіни Кароль – відео

Тіна Кароль поспілкувалася з українським блогером у форматі гри "Було чи не було?". У бліцінтерв'ю співачка відповіла на цікаві запитання, у яких розповіла про декілька своїх секретів.

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Зізнання Тіни Кароль

Оголення на публіці

Співачка зізналася, що завжди соромиться оголюватися перед публікою. Щоразу, коли доводиться це робити у фотосесіях тощо, вона відчуває дискомфорт.

Про материнство

Кароль вважає себе чудовою мамою. Вона виховує сина Веніаміна, який навчається у Великій Британії. Також виконавиця зізналася, що востаннє купувала тести на вагітність саме тоді, коли була вагітна первістком.

Дієта

Тіна Кароль зізналася, що обожнює облизувати тарілку після торта. Вона дуже любить його, проте давно не їла, оскільки зараз дотримується дієти. Також колись зірка дозволяла собі їсти вночі, коли всі спали.

Про шопінг на ринку

Артистка зізналася, що коли навчалася в школі, то купувала одяг на ринку та секонд-хенді: "Там класні речі".

Шкідлива звичка

Коли Кароль хвилюється, то починає гризти нігті.

Публічні скандали

Знаменитість розповіла, що вона ніколи не була ініціаторкою публічного скандалу, проте з нею інколи скандалили: "Хтось зі мною – безумовно, а я – ні. Треба дружити".