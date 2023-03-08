"Пташка" з Азовсталі пояснила, чому не святкує 8 березня: "Рівності не існує – існує боротьба"

Думки українців щодо святкування 8 березня розділилися, хтось продовжує відзначати цей день, а хтось – ні. Не любить це свято і Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яка охороняла Маріуполь. Військова вважає, що Радянський Союз зіпсував ідею свята.

Захисниця "Азовсталі" пояснила свою позицію щодо того, чому не святкує 8 березня. На її думку, недоцільно боротись за рівність, коли треба боротися за справедливість.

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Як "совок" спотворив це свято

"Пташка" вважає, що в Радянському Союзі спотворили ідею 8 березня. Вона називає огидним те трактування свята, яке навʼязала влада "совка".

Катерина Поліщук запевнила, що жінок потрібно поважати завжди, а не в якийсь особливий день.

Мені було б вкрай неприємно та зовсім не святково, якби мій чоловік дарував квіти та кохав мене лише раз в рік. А з приводу боротьби… Я борюсь щодня. За вільну Україну та майбутнє наших дітей,

– заявила Пташка.

За її словами, якщо Україна опиниться під владою ворога, то всі наші жінки будуть зневажені та принижені.

Чому "Пташка" не святкує 8 березня

Захисниця Маріуполя пояснює, що не святкує, бо рівності зараз не існує.

Існує боротьба, відповідність займаній посаді і довбо**би. Я не вважаю доцільним боротись за рівність. Я борюсь за справедливість. І з довбо**бами. Вам може подобатись моя позиція чи ні, але вам її не змінити,

– наголосила Катерина.

Пташка запевняє, що Україна – це головна жінка в її житті, тому в пріоритеті – боротьба за свободу і незалежність держави.

Реакція її читачів

У коментарях під постом Катерини Поліщук українці підтримують її позицію:

"Все так і є. Підтримую. Багато понять стигматизували і нав‘язали, сплюндрували саме поняття боротьби за права".

"Таке ставлення в деяких людей до всього – до людей, країни, речей, тощо. Кохають тільки в певний момент, день…"

"Абсолютно згоден! Дуже жаль, що у нас в державі навіть під час війни багато людей цього ніяк не зрозуміють!"

"Згоден. "Совок" цим святом обмежив жінку, саме тоді з'явився вислів "мовчи жінко, твій день 8 березня". Але жінка – людина, її треба поважати, любити та захищати".

"Ми і так незалежні, бо це є в нашому темпераменті. А в Росії жінки мають права раз на рік, і це не дивно, у них взагалі прав немає, вони відстали від сучасності і світу".

"Наші права, наша свобода! І ніякі квіти раз в рік цього не замінять".

"Які сильні слова!"

"Погоджуюся з вами на всі 100%".

До слова, телеведуча Катя Осадча теж висловилась про 8 березня. Для зірки це - День берегині, тож вона привітала матерів, доньок, сестер та українських захисниць.