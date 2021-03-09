Стадіонний проєкт "Українська пісня" оголосив прийом заявок від молодих виконавців

Національний проєкт Ukrainian Song Project 2021 ("Українська пісня 2021") розпочав підготовку масштабного шоу до 30-річчя незалежності України. Прийом заявок молодих виконавців, які хочуть взяти участь в конкурсі, відбуватиметься з 9 березня по 1 травня.

Цього року подія матиме ще вагоміше значення. Організатори обіцяють зірковий склад артистів та шоу від найкращих режисерів, адже на сцені "Арени Львів" відбудеться святкування подвійного ювілею – 30-річчя незалежності України і 5-річчя Ukrainian Song Project.

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Участь в Ukrainian Song Project

Проєкт вп'яте мав відбутися минулого року, проте через пандемію коронавірусу його довелося скасувати. Тепер масштабне святкування відбудеться 14 серпня на стадіоні "Арена Львів".

9 березня організатори оголосили про прийом заявок від молодих виконавців і гуртів, який триватиме до 1 травня. Фіналістів обиратиме професійне журі, до складу якого входять музичні продюсери радіостанцій, телеканалів, зірки, та ті, хто творить український шоу-бізнес.

Для подання заявки потрібно заповнити анкету

Зазначимо, цього року організатори оновили умови відбору учасників. Незмінним залишається те, що до розгляду приймаються лише україномовні пісні, які були створені 2020-2021 років. Також кожен претендент на участь у проєкті має додати до анкети live-відео свого виступу.

Нововведення

У фіналістів Ukrainian Song Project 2021 буде зірковий наставник – відомий український виконавець, який допомагатиме конкурсантам готувати їхні виступи для шоу на "Арені Львів".

Що відомо про проєкт "Українська пісня"

Головна місія – пошук та відкриття нових імен на українській сцені.

За результатами відбору, десятьом переможцям пощастить вийти на грандіозну сцену "Арени Львів" разом із хедлайнерами – топ-зірками українського шоу-бізнесу.

Переможець отримає продюсування та запис пісні від найпрофесійніших саунд-продюсерів України.

На сцені Ukrainian Song Project ("Українська пісня") вже виступали такі артисти, як Тіна Кароль, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, "Антитіла", MELOVIN, Pianoбой, Kadnay, Мята, Альоша, Таяна, Злата Огнєвіч, Арсен Мірзоян, Олександр Пономарьов, Тарабарова, ВВ, O.Torvald, Jerry Heil та інші.

Світлана Тарабарова на Ukrainian Song Project: дивіться відео онлайн