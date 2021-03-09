Стадіонний проєкт "Українська пісня" оголосив прийом заявок від молодих виконавців

Джерело:інстаграм "Української пісні"
Національний проєкт Ukrainian Song Project 2021 ("Українська пісня 2021") розпочав підготовку масштабного шоу до 30-річчя незалежності України. Прийом заявок молодих виконавців, які хочуть взяти участь в конкурсі, відбуватиметься з 9 березня по 1 травня.
Цього року подія матиме ще вагоміше значення. Організатори обіцяють зірковий склад артистів та шоу від найкращих режисерів, адже на сцені "Арени Львів" відбудеться святкування подвійного ювілею – 30-річчя незалежності України і 5-річчя Ukrainian Song Project.
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Проєкт вп'яте мав відбутися минулого року, проте через пандемію коронавірусу його довелося скасувати. Тепер масштабне святкування відбудеться 14 серпня на стадіоні "Арена Львів".
9 березня організатори оголосили про прийом заявок від молодих виконавців і гуртів, який триватиме до 1 травня. Фіналістів обиратиме професійне журі, до складу якого входять музичні продюсери радіостанцій, телеканалів, зірки, та ті, хто творить український шоу-бізнес.Для подання заявки потрібно заповнити анкету.
Зазначимо, цього року організатори оновили умови відбору учасників. Незмінним залишається те, що до розгляду приймаються лише україномовні пісні, які були створені 2020-2021 років. Також кожен претендент на участь у проєкті має додати до анкети live-відео свого виступу.
У фіналістів Ukrainian Song Project 2021 буде зірковий наставник – відомий український виконавець, який допомагатиме конкурсантам готувати їхні виступи для шоу на "Арені Львів".
Світлана Тарабарова на Ukrainian Song Project: дивіться відео онлайн