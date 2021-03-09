Национальный проект Ukrainian Song Project 2021 ("Украинская песня 2021") начал подготовку масштабного шоу к 30-летию независимости Украины. Прием заявок молодых исполнителей, которые хотят принять участие в конкурсе, будет проходить с 9 марта по 1 мая.

В этом году событие будет иметь еще более весомое значение. Организаторы обещают звездный состав артистов и шоу от лучших режиссеров, ведь на сцене "Арены Львов" состоится празднование двойного юбилея – 30-летия независимости Украины и 5-летия Ukrainian Song Project.

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Участие в Ukrainian Song Project

Проект в пятый раз должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отменить. Теперь масштабное празднование состоится 14 августа на стадионе "Арена Львов".

9 марта организаторы объявили о приеме заявок от молодых исполнителей и групп, который продлится до 1 мая. Финалистов будет выбирать профессиональное жюри, в состав которого входят музыкальные продюсеры радиостанций, телеканалов, звезды, и те, кто творит украинский шоу-бизнес.

Для подачи заявки нужно заполнить анкету.

Отметим, в этом году организаторы обновили условия отбора участников. Неизменным остается то, что к рассмотрению принимаются только украиноязычные песни, которые были созданы 2020-2021 годов. Также каждый претендент на участие в проекте должен добавить в анкету live-видео своего выступления.

Нововведение

У финалистов Ukrainian Song Project 2021 будет звездный наставник – известный украинский исполнитель, который будет помогать конкурсантам готовить их выступления для шоу на "Арене Львов".

Что известно о проекте "Украинская песня"

Главная миссия – поиск и открытие новых имен на украинской сцене.

По результатам отбора, десятерым победителям повезет выйти на грандиозную сцену "Арены Львов" вместе с хедлайнерами – топ-звездами украинского шоу-бизнеса.

Победитель получит продюсирование и запись песни от лучших саунд-продюсеров Украины.

На сцене Ukrainian Song Project ("Украинская песня") уже выступали такие артисты, как Тина Кароль, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, "Антитела", MELOVIN, Pianoбой, Kadnay, Мята, Алеша, Таяна, Злата Огневич, Арсен Мирзоян, Александр Пономарев, Тарабарова, ВВ, O.Torvald, Jerry Heil и другие.

Светлана Тарабарова на Ukrainian Song Project: смотрите видео онлайн