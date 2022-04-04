Просто уй*б*ще, – Дмитро Гордон пройшовся по Наташі Корольовій, з якою жив на Борщагівці

Дмитро Гордон не підбирає слів, коли говорить про зіркових фанатів Путіна. Він "пройшовся" по Наташі Корольовій, яка виросла з ним в одному районі. Блогер засудив артистку за концерт в Урюпінську.

Дмитро Гордон проігнорував мовчання Наташі Корольової, якій може погрожувати режим Путіна, але після реклами її концерту в Урюпінську – розніс ущент. Він назвав співачку з України "уй*б*щем" і нагадав про звірства росіян у Бучі, Ірпені та інших звільнених містах і селах.

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Дмитро Гордон звернувся до Наташі Корольової

"Ось ти дівчинкою жила на Борщагівці поруч зі мною. У нас була одна класна керівниця в середній школі №205 міста Києва Марія Миколаївна Бабич. Тільки в мене раніше, у Наташі пізніше", – пригадав Дмитро Гордон.

Він закинув Корольовій, що поки вона піарить свої концерти в задрипаних містах Росії, у звільнених околицях Києва знаходять тіла мирних людей, яких катувала та ґвалтувала путінська армія.

Добре, ти відмовчалася. Але ти виставляєш в інстаграмі анонс свого концерту в якомусь задрищинську… Тобто тут дітей вбивають, ґвалтують дітей, а ти, бл*ть, пишеш якісь пости про те, що в тебе концерт в Урюпінську! Уй*б*ще, просто уй*б*ще,

– жорстко висловився журналіст.

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Він переконаний, що росіяни – невиліковно хворі на голову люди. Це, на думку Гордона, доводить мізерна кількість зірок, що "чітко, не двозначно висловилися в підтримку України":