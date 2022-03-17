Просто не хочуть мені вірити, – Слава Камінська пересварилась зі своїми друзями з Росії

Українська співачка Слава Камінська зізналась, що в неї майже не залишилося друзів у Росії. Все тому, що вони не вірять зірці, коли та розповідає про ситуацію в Україні.

Російська пропаганда настільки вплинула на мешканців країни-агресора, що ті відмовляються вірити у те, що насправді відбувається в Україні. Це своїм прикладом довела колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська.

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Слава Камінська розпрощалась з друзями з Росії

Артистка розповіла, що свідомо розсварилась зі своїми близькими з Росії. Попри хороші стосунки раніше, тепер друзі Камінської не хочуть вірити в її слова.

А це навіть не смішно... У мене було багато друзів з Росії, деякі ними залишилися, але їх не так багато. Я усвідомлено сварилася з усіма, що думають інакше, тому що вони просто не хочуть мені вірити. Вірити моїм очам і моїм відчуттям,

– зізналась Слава Камінська.

"Вірити тому, що залишиться в нашій ДНК назавжди, страху, болю та жалості, що ми виявилися заручниками цього трилера під назвою "влада". Як страшно жити за часів, коли ненависть намагається виштовхнути любов з наших реалій! У мене одна відповідь – значить це комусь потрібно", – додала вона.



Кумедний приклад російської газети / Фото з інстаграму Слави Камінської

Додамо, що Джамала так само "не хоче знати" друзів та родичів з Росії. За словами знаменитості, вони не тільки мовчать про війну, але й ведуться на фейки про "птахів з чіпами" та "нацистів" в Україні.