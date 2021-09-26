Прослуховували у спальні і мали доступ до телефону: нові деталі опікунства над Брітні Спірс

The New York Times разом із Hulu презентували документальний фільм Controlling Britney Spears ("Контроль над Брітні Спірс"). У ньому розкрили чимало нових деталей скандального опікунства над співачкою.

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Опікунство над Брітні Спірс

Алекс Власов працював з командою артистки протягом дев'яти років. Він поділився, що батько Брітні та охоронна фірма стежили за її спілкуванням та особистими розмовами у спальні. Чоловік розповів, що одного разу його попросили поставити функцію батьківського контролю на мобільний телефон Спірс. Охоронна фірма змогла отримати доступ до телефону зірки, увійшовши в її обліковий запис на iCloud.

"Мій директор Ідан запитав мене, чи є які-небудь послуги моніторингу для айфона. Я спершу не зрозумів, про що він. Ідан пояснив, що має на увазі батьківський контроль. Сказав, що суд та адвокат Брітні знають про це. Нібито це для її безпеки та захисту", – розповів Власов.

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Чоловік додав, що Джеймі Спірс у часті зі співробітниками фірми обговорював розпорядок дня доньки. Співачка не могла залишитися сама навіть у власному будинку. Її інтимні стосунки також були під суворим контролем.

За словами Алекса, кохані Спірс мали підписувати суворі угоди про нерозголошення. У 2020 році таку угоду підписав теперішній наречений виконавиці. Згідно з нею, хлопцю заборонено публікувати у соціальних мережах повідомлення про Брітні без попередньої письмової згоди її батька. Виявилося, що охоронна фірма стежила не лише за співачкою, а й за бойфрендами, з якими вона зустрічалася протягом цих років.