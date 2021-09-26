Прослуховували у спальні і мали доступ до телефону: нові деталі опікунства над Брітні Спірс
Джерело:The New York Times
Новими подробицями опікунства над Брітні Спірс поділився експрацівник охоронної фірми Black Box Security Алекс Власов. Цю компанія співпрацювала зі співачкою. Батько Брітні просив робітників слідкувати за її спілкуванням, а також прослуховував розмови доньки з дітьми й коханим у спальні.
The New York Times разом із Hulu презентували документальний фільм Controlling Britney Spears ("Контроль над Брітні Спірс"). У ньому розкрили чимало нових деталей скандального опікунства над співачкою.
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Опікунство над Брітні Спірс
Алекс Власов працював з командою артистки протягом дев'яти років. Він поділився, що батько Брітні та охоронна фірма стежили за її спілкуванням та особистими розмовами у спальні. Чоловік розповів, що одного разу його попросили поставити функцію батьківського контролю на мобільний телефон Спірс. Охоронна фірма змогла отримати доступ до телефону зірки, увійшовши в її обліковий запис на iCloud.
"Мій директор Ідан запитав мене, чи є які-небудь послуги моніторингу для айфона. Я спершу не зрозумів, про що він. Ідан пояснив, що має на увазі батьківський контроль. Сказав, що суд та адвокат Брітні знають про це. Нібито це для її безпеки та захисту", – розповів Власов.
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Чоловік додав, що Джеймі Спірс у часті зі співробітниками фірми обговорював розпорядок дня доньки. Співачка не могла залишитися сама навіть у власному будинку. Її інтимні стосунки також були під суворим контролем.
За словами Алекса, кохані Спірс мали підписувати суворі угоди про нерозголошення. У 2020 році таку угоду підписав теперішній наречений виконавиці. Згідно з нею, хлопцю заборонено публікувати у соціальних мережах повідомлення про Брітні без попередньої письмової згоди її батька. Виявилося, що охоронна фірма стежила не лише за співачкою, а й за бойфрендами, з якими вона зустрічалася протягом цих років.Нагадаємо, 29 вересня відбудеться слухання у справі про припинення опікунства Джеймі Спірс над донькою Брітні. Після того, як про це стало відомо, зірка оголосила про заручини з бойфрендом Семом Асгарі.