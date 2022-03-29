"Прошу, не чіпай Свєту": Приходько пригадала, як продюсерка Лободи затикала їй рот 2014 року

Співачка Анастасія Приходько завжди була різкою до гастролерок з України, а зараз розносить ущент тих, хто мовчить про війну. Під роздачу потрапила і Світлана Лобода. Як з'ясувалось, в артисток конфлікт ще з 2014 року.

Анастасія Приходько зізналась, що раніше товаришувала з експродюсеркою Світлани Лободи Нателлою Крапівіною. Тож після подій 2014 року та дзвонила подрузі й просила не чіпати її підопічну, яка попри війну гастролювала в Росії.

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Свєта ніби води в рот набрала й не може за себе постояти, а Нателла її захищає. 2014 року вона мені телефонувала й просила: "Настю, я тебе дуже прошу, не чіпай, будь ласка, Свєту. Я тебе по-братськи прошу",

– пригадала Анастасія Приходько.

Тоді співачка послухала Крапівіну й тримала язик за зубами, але після всіх 8 років "не могла дозволити собі мовчати". На думку артисти, зараз Лобода та її екснаставниця в агонії, адже намагаються відмитися від заробітків у Росії.

"Треба обрати позицію відразу. Зараз Господь Бог усім дав шанс, ви всі могли виправити свої позиції перед Богом і людьми", – додала Приходько.