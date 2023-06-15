Підозрюють у зґвалтуванні: проти соліста Rammstein Тілля Ліндеманна порушили кримінальну справу

Соліста німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна звинувачують у зґвалтуваннях. Проти співака порушено кримінальну справу прокуратурою Берліна.

Гурт Rammstein останні тижні вляпався у секс-скандал. 60-річного німецького вокаліста Тілля Ліндеманна підозрюють у зґвалтуваннях.

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Проти соліста Rammstein відкрили справу

Про кримінальну справу проти Тілля Ліндеманна оголосила сенаторка з питань юстиції членам юридичного комітету за зачиненими дверима. Його звинувачують за 177 статтею Кримінального кодексу ФРН – сексуальні домагання, примус або інші насильницькі дії.

За німецькими ЗМІ, надійшло дві заяви про насильство – одна до прокуратури Берліна, інша до поліції. Ймовірно, мовиться про два різні злочини. Прокуратура розпочала розслідування.

Чутки щодо секс-скандалів Rammstein

, Тілль Ліндеманн "рішуче спростовує" всі звинувачення. За словами його адвокатів, у відповідь на заяви будуть подані судові позови.

У ЗМІ описують ситуації, начебто після концертів представники гурту "відбирали" молодих дівчат та запрошували їх на вечірку. За словами деяких жінок, на цих заходах насправді відбувалися статеві акти.

На початку червня колектив відреагував на звинувачення. За їхніми словами, вони надзвичайно серйозно сприймають всі заяви. Водночас Rammstein закликали фанів пам'ятати, що всі чутки, що ходять у мережі, можуть бути упередженими.

"Нам важливо, щоб ви почувалися комфортно та безпечно на наших шоу – на сцені та поза її межами", – додали в Rammstein.