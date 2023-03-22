Продюсер Полякової відреагував на заяви Боднарчука: "Протистояння замало, треба приниження"

Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський відреагував на критику з боку Боднарчука. Його заяви він назвав не конфліктом, а "фейсбук ср*чем".

Після виходу інтерв'ю Олі Полякової з Раміною Есхакзай, на обох полилась критика з боку продюсера та режисера Олега Боднарчука. Та продюсер Полякової Михайло Ясинський заступився за зірку.

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Михайло Ясинський про Боднарчука

Найперше Ясинський нагадав, що Олег Бодначук до повномасштабного вторгнення мав тісні зв'язки з Росією й був в Україні незатребуваним. Тому зараз, на думку продюсера, він намагається нагадати про себе будь-яким чином. Коли Михайло запропонував колезі поставити Олі складне запитання за 1000 доларів у її фонд, Олег видалив повідомлення і забанив його.

Олегу дуже хотілося створити протистояння між зірками, якого не існує і про що дуже влучно розповіла Оля в інтерв'ю. Але зараз такі часи, що декому одного протистояння замало. Треба приниження. Але Олег погано розуміє психологію артистів. Тому, думаю, що Тіні Кароль навряд чи сподобався такий сумнівний комплімент. Вона вміє нести самостійно свій статус без дешевих лестощів та не коштом інших артистів,

– вважає Михайло Ясинський.

Всю ситуацію Михайло назвав не конфліктом, а "фейсбук-ср*чем". Він поіронізував про те, чи міг би написати Боднарчук крижку про його скандали.

"Олег — талановита людина. А, як відомо, талановита людина — талановита багато в чому. І ми бачимо, що з нього вийшов би непоганий письменник. Можливо, колись він напише книгу, де ми дізнаємося про усі конфлікти Олега, хто і коли його образив та недооцінив. Я навіть готовий заплатити гонорар за права та друк такої книжки за умови, що там буде хоча б одне слово правди".

З чого усе почалося