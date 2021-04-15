Продюсер Полякової пояснив, чому Jerry Heil переїжджає до США

Українська співачка Jerry Heil прийняла рішення поїхати з України до Сполучених Штатів. За словами Михайла Ясинського, продюсера Полякової, зірка там навчатиметься, а згодом, можливо, й залишиться жити.

Михайло Ясинський, генеральний продюсер Олі Полякової та компанії Secret Service Entertainment Agency став героєм нового випуску "Слава +". В інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну він розповів, чому Jerry Heil відмовилася від продюсерських контрактів і навіщо летить в США.

До теми Тепер офіційно леді: Jerry Heil подарували землю в Шотландії

Jerry Heil відмовилася від продюсерів

Михайло Ясинський пояснив, що до Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) успіх прийшов дуже неочікувано та швидко. Тому їй потрібно самостійно пережити цей етап.

Ще у 2019 році Jerry Heil їздила до рідного Василькова маршруткою, а сьогодні у неї – рекламні контракти з великими брендами й величезна фан-база. Вона повинна пережити той успіх, який до неї прийшов, а він прийшов несподівано і дуже швидко,

– вважає продюсер Олі Полякової.

"Одного разу я посадив її в кабінеті разом з Аланом Бадоєвим і сказав: якщо хочеш, ми будемо тобою займатися, весь ресурс агентства Secret Service Entertainment Agency у твоєму розпорядженні. Вона запитала про те, як буде влаштовано це співробітництво, але в підсумку відмовилася: "Я хочу сама". І це мегакруто", – переконаний Ясинський.



Jerry Heil / Фото пресслужба

Чому Jerry Heil летить у США

Також продюсер додав, що Jerry Heil зараз переживає дуже цікавий період свого життя: прощається з минулим і шукає себе нову. Михайло Ясинський наголосив, що вона складає пісні українською по-новому, так, як ніхто в Україні цього не робив.

Вона дорослішає і розвивається швидше, ніж змінюється соціум навколо. Тому ми прийняли рішення, що Jerry Heil відправиться в США на навчання в Берклі на композиторське відділення, побути в тому середовищі з музикантами, композиторами, продюсерами,

– приголомшив Ясинський.

Продюсер додав, що має бажання, щоб саме там Яна розвивалась та "варилась" у такому музичному оточенні. Михайло Ясинський не проти, щоб вона повернулась із чимось новим, або навіть залишилась у Штатах. "Тому що Jerry Heil – людина унікального обдарування, яка може добитися успіху набагато більшого, ніж ми можемо собі уявити", – підсумував продюсер Полякової.

Інтерв'ю з Михайлом Ясинським: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що 9 квітня Jerry Heil випустила новий альбом "Особисте. У ньому вона експериментувала з інтимною лірикою в стилі melodramatic popular song, заснованої на історіях з власного досвіду.