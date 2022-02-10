Про участь у Нацвідборі, Крим та співпрацю з Кароль: ексклюзивне інтерв'ю з Alina Pash

Виконавиця Alina Pash вже 12 лютого боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2022. Напередодні фіналу Нацвідбору ми поспілкувалися з Аліною про підготовку та інші актуальні питання.

Ексклюзивно для 24 каналу Alina Pash висловила свою думку щодо скандалів, які були на Нацвідборі, розповіла про співпрацю з членом журі Тіною Кароль, а також зізналася, кого вважає найсильнішим конкурентом.

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Які перші емоції були після того, як Ви дізналися, що потрапили у список фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022?

Тоді думала: "Аліно, попереду в тебе багато роботи". Це підготовка, репетиції, нерви, відповідальність. Та все одно я раділа й промовляла до себе: "Ой, невже ти нарешті наважилася на це? І все виходить!".

Цього року не обійшлося без скандалів. LAUD дискваліфікували вже наступного дня після того, як оголосили фіналістом. Як Ви можете прокоментувати цю ситуацію? Таке рішення стосовно нього є справедливим?

Я стараюся фокусуватися на своїй творчості, оскільки це зараз справді важливо. Мала проблеми зі здоров'я, тому не знаю деталей, чому саме дискваліфікували LAUD. На мою думку, найточніше про таку ситуацію може розповісти сам артист.



Alina Pash / Фото пресслужби артистки

На Вашу адресу досі лунає чимало закидів щодо відвідування Криму. Хоча свою позицію Ви вже висловили, де наголосили, що Крим – це Україна і Ви їздили в Україну. Як гадаєте, інформація щодо відвідування Вами Криму у час його окупації Росією може вплинути на результати голосування журі Національного відбору та глядачів?

Я вважаю, що це не має впливати на свідому частину українського населення і на результати, адже я їздила в Крим за всіма правилами й не виступала там.

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Між Вами та гуртом KALUSH відбувся конфлікт через те, що вони нібито сплагіатили мелодію Вашого треку. Чи особисто розмовляли з ними щодо цього? Чи, можливо, контактували з їхньою командою?

Ми поговорили і все вирішили. Багато людей погодилися, що мелодика схожі, тональність та сама, проте це ніби випадковість. Розумію, що таке може трапитись. Однак ми всі маємо свою істинність, унікальність. Розвиваймо їх.

Кого серед фіналістів вважаєте найсильнішими конкурентами? Поясніть, будь ласка, чому саме цих вокалістів.

Я не беру участь в конкурсі, щоб конкурувати з іншими представниками української сцени. Я йду туди, бо мені є що сказати Україні та світові. Саме Україна, її люди виберуть учасника, який, на їхню думку, цього року найкраще представить нашу країну на міжнародному рівні. Зі мною на сцені співатимуть найкращі вокалісти – гурт "ЩукаРиба". Їх присутність за спиною додаватиме мені ще більше впевненості.



Alina Pash / Фото пресслужби артистки

Як відбувається процес підготовки до виступу у фіналі Нацвідбору?

Сидимо із гуртом "ЩукаРиба", п'ємо чай, співаємо, фіглюємо, говоримо про фіналістів (сміється).

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Пісні декількох фіналістів тепер порівнюють з треком Go_A – SHUM, який по-справжньому підкорив серця європейських слухачів. Як Ви ставитеся до того, що й Вашу конкурсну композицію "Тіні Забутих Предків" порівнюють з SHUM? І чи знаходите Ви схожість у цих треках?

Як можна порівнювати українську баладу і трек під пряму бочку? Це 2 абсолютно різні пісні з різними посиланнями і настроями. Нас поєднує тільки мова та любов до етніки.

Alina Pash – "Тіні Забутих Предків": слухайте пісню онлайн

Чи спілкувалися Ви з Катериною Павленко перед участю в Нацвідборі? Можливо, вона давала якісь поради, настанови?

Катерину знаю, але ми ніколи близько не спілкувались. Також схиляюсь до того, аби слухати себе, а не чужі настанови, адже у кожного артиста є свій шлях.

Цього року серед членів журі Нацвідбору буде Тіна Кароль, разом з якою Ви влітку презентували трек "Дотики". Чи розмовляли з Тіною про Національний відбір? Що виокремили для себе після співпраці з нею?

Я не розмовляла з Тіною про Національний відбір. Коли відбулася прем'єра пісні, Тіна підтримала мене в сторіз із фразою "Підтримаю кожного". Скажу відверто, навіть для команди моє рішення брати участь у Нацвідборі було сюрпризом. Надіслала пісню майже в останній день прийому заявок. Щодо співпраці з Кароль – це був її альбом колаборацій, це сталось легко і неочікувано.

Чому саме за Вас варто голосувати у фіналі Національного відбору на Євробачення-2022?

На конкурс я йду не просто з піснею, а з піснею, у якій є сильне повідомлення світові. Пам'ятайте своїх предків, але творіть свою історію. Трек для танців і веселощів я можу презентувати в будь-який інший час, а "Тіні Забутих Предків" – це саме те, чим я хочу поділитися зі всім світом зараз.