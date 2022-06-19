Приїхав допомогти українцям: у Львові помітили голлівудського актора Бена Стіллера

До України продовжують приїжджати зірки з усього світу. Це вони роблять для того, щоб підтримати нашу державу. Серед них – Бен Стіллер, якого 18 червня побачили у Львові.

Про появу голлівудського актора у Львові стало відомо завдяки соціальній мережі тікток. У ній користувач з ніком @shan_oleg виклав відео, на якому можна побачити Бена Стіллера поблизу пам'ятника Шевченкові.

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Гуляв по центру і говорив телефоном

На відео Бен Стіллер говорить телефоном поруч із пам'ятником Тарасу Шевченку, що у центрі міста. Автор ролика зауважив, що йому приємно, що до України приїжджають знаменитості. Вони не лише допомагають нашій державі, а й сприяють розголосу про війну, яка все ще триває.

Бен Стіллер приїхав до України: дивіться відео

Бен Стіллер зустрінеться з українськими біженцями

У твітері Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з'явилась публікація. У ній йдеться про те, що голлівудський актор, який є послом доброї волі ООН, прибув до України, щоб провести зустріч з біженцями з нашої держави.

Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім'ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності,

– мовиться у дописі.

Зауважимо, що раніше Бен Стіллер у своєму твіттері написав, що приїхав до Польщі. Це він зробив напередодні Всесвітнього дня біженців, який відзначають 20 червня. Голлівудський актор також зауважив, що приїхав, щоб "зустрітись з людьми, на життя яких вплинула війна в Україні".

Анджеліна Джолі теж була у Львові

Нагадаємо, що раніше неабиякого галасу наробила Анджеліна Джолі, яка зненацька прибула до Львова. Сталось це 30 квітня. Причому зробила вона це з власної ініціативи після запрошення глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про візит Анджеліни Джолі стало відомо завдяки відео, яке у фейсбуці виклала журналістка СТБ Майя Підгорецька. Вона саме сиділа у кафе Lviv croissants, коли туди увійшла 46-річна голлівудська акторка.

Пізніше вона відправилась до залізничного вокзалу. Там Анджеліна Джолі спілкувалась з місцевими, а також зустріла потяг з переселенцями. Вони приїхали до Львова з Покровська.

Акторка підкреслила, що українці надзвичайно сильні, а також сміливі. Анджеліна Джолі додала, що вся її любов зараз з нашим народом. Після цього зірка вирішила пообідати разом із переселенцями на тому ж вокзалі.

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