Приїдь сюди, хай тебе теж розстріляють, – Ірина Федишин запросила зрадницю Повалій в Україну

Ірина Федишин вкрай гостро реагує на гастролерів з України та російськомовні пісні в репертуарі колег. Вона засудила Таїсію Повалій, яка досі співає в Кремлі, та запросила на Батьківщину, щоб її "теж розстріляли".

У 35-річної Ірини Федишин чиста репутація – вона не ганялася за російськими преміями, не літала в Москву з концертами, не співала російськомовних пісень. Тож до тих колег, які дозволяли собі подібне, у львів'янки огида. Чи не найбільше її обурює Таїсія Повалій, яка мовчить про війну та як ні в чому не бувало співає в Кремлі.

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Ірина Федишин запросила Таїсію Повалій в Україну

Вона проти свого народу. Якщо вона виступає там, підтримує цю владу – значить вона за вбивства українців. Ну яка вона громадянка України? Ну так приїдь сюди, хай тебе теж розстріляють,

– звернулася Ірина Федишин.

Співачка публічно називає зрадниками всіх українських артистів, які розважали російську публіку після того, як Путін окупував Крим і розпочав бойові дії на Донбасі.

Таїсія Повалій ніяк не прокоментувала напад Росії на Україну, а 16 квітня, на 52-й день війни, виступила в Кремлі з путіністами Михайловим і Басковим. Ба більше, зі сцени вона заявила, що хоче ще російських нагород.

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