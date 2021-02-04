Міс Світу Пріянка Чопра знялась у спокусливій фотосесії для глянцю: фото в провокативних образах

38-річна індійська модель Пріянка Чопра з'явилась на обкладинці британського глянцю Elle. Володарка титулу "Міс Світу 2000" знялась для березневого номера у спокусливих образах.

Джерело: Elle

У кадрі Пріянка Чопра позувала в образах від преміальних будинків мод – французького бренду Louis Vuitton та австрійського Wolford.

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Пріянка Чопра знялась для глянцю Elle

На обкладинці нового номера зірка з'явилась в боді чорного кольору з пікантним вирізом, який підкреслив апетитний бюст, та шкіряних черевиках на шнурівці. Наверх зірка накинула довге вовняне пальто від Louis Vuitton, показавши спокусливі стегна. Пріянка Чопра позувала з зухвалою зачіскою, насиченим макіяжем з акцентом на очі та без жодних аксесуарів, які б відволікали увагу від її розкішного тіла.



Пріянка Чопра на обкладинці глянцю / Фото Elle

Інші образи знаменитості були не менш провокативними. Вона приміряла чорне боді з розрізами, світлі джинси з високою талією, які поєднала з білою майкою в рубчик. Чи не найвідвертішим був аутфіт Пріянки Чопри у топі з бахромою, трусиках з високою посадкою та шкіряних ботфортах на шнурівці.

Модель позувала не лише в студії, а й на вулиці в дощову погоду. Для одного образу вона накинула довгий темний плащ на білу майку, а для іншого одягла класичні штани та короткий топ на тонких бретелях.

Попри те, що look Пріянки Чопри були в стилі casual та позбавлені гламуру, вона спромоглась показати свою жіночність та сексуальність. Звабливі форми та сексуальні вигини тіла вже підкорили багатомільйонну аудиторію "Міс Світу 2000" в мережі.

Спокуслива фотосесія Пріянки Чопри для Elle: фото / Elle