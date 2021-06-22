Матч Австрія – Україна відбувся 21 червня в межах Євро-2020. Це була завершальна гра на груповому етапі. Тому від неї залежало, чи пройде одна з команд у раунд плей-офф. До звітного протистояння обидві збірні мали по 3 очки в активі.

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Патріотична маска від Сергія Притула

Напередодні гри шоумен у інстаграмі опублікував допис, в якому закликав користуватися маскою. Також він виклав власне фото, оброблене з допомогою цього фільтру.

Наші програють, бо ви не користуєтесь ось такою масочкою, яка є у мене в профілі в розділі з масками. Її дуже легко знайти. Вона там – одна,

– зауважив Притула.

Якщо ж скористатися маскою від Притули, то на вашому обличчі з'являються українські прапор і герб. Саме такі символи здебільшого малюють фанати на стадіонах перед матчами збірних.

Як українці підтримували збірну в масці від Сергія Притули / Фото взято з інстаграму Сергія Притули

Вже після гри Сергій Притула у сторіс опублікував добірку з фото та відео людей, які скористалися його маскою. Серед них були не лише чоловіки, а і жінки та діти.

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Хто скористався маскою від Сергія Притули: дивіться відео

До слова! Збірна Україна поступилася Австрії з рахунком 0:1. Щоправда, "синьо-жовті" досі зберігають шанси на вихід до плей-офф.