Поєдинок Нідерландів та України закінчився поразкою для нашої збірної й рахунком 3:2. Та багато хто визнає – українська команда проявила себе добре. Перед матчем усі шанувальники затамували подих, а разом із ними знаменитості, які відкрито висловили підтримку збірній.

До слова Збірна України повторила антирекорд Євро за програними матчами

Українські зірки підтримують збірну

Сергій Притула

Сергій Притула поділився, що обов'язково вболівав і вболіватиме за українських футболістів. Він також пригадав приємні спогади відбору до Євро.

Де хлопці Шевченка, нагадаю, створили маленьку, але сенсацію, і вийшли з групи з першого місця. Не програвши жодного разу! Розписавши нічию з португальцями на виїзді й святкуючи перемогу вдома,

– написав Сергій Притула.

"Я не знаю, скільки наших вболівальників буде сьогодні на трибунах в Амстердамі. Але точно знаю, що вся Україна буде підтримувати наших хлопців! Попри виття на болотах через форму збірної. З гаслом "Слава Україні! Героям Слава!" Віримо у перемогу! Україно, вперед!" – підсумував шоумен.

Джамала

Співачка опублікувала архівні фото з Євро, де позує у формі збірної України. Вона наголосила, що є фанатом команди та підтримала її: "Нової форми поки що немає, але ж ви знаєте… Слава Україні!".

Анна Різатдінова

Спортсменка також приєдналась до підтримки української команди: "Вболіваємо за нашу збірну України".

Наталка Карпа

Виконавиця поділилась зворушливим фото донечки у формі збірної. Судячи з фото, зірка разом із сім'єю спостерігала за матчем по телебаченню.

Євген Клопотенко

Український кулінар підкреслив, що дотримується важливої традиції – вболіває за українську збірну у всіх можливих чемпіонатах. Він також поділився спогадами, як підтримував Україну на Євро чи чемпіонатах світу у різних роках.

У пам’яті то все дуже потужно та сентиментально. І от сьогодні початок нової історії. Україна – Нідерланди. Я вже відчуваю ті бісові сльози,

– написав Клопотенко.