17 травня у Франції стартував кінофестиваль. На ньому підтримують Україну: на відкритті виступив Володимир Зеленський, зірки носять синьо-жовті стрічки. Днями на червоній доріжці з'явилась активістка.

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Активістка на червоній доріжці в Каннах

Напівоголена жінка вибігла на червоний хідник, розфарбувавши тіло у кольорах українського прапора. Там також було написано Stop raping us ("припиніть нас гвалтувати"). Внизу живота та на сідницях були помітні червоні плями, нібито відбитки долонь.

Вочевидь, таким чином жінка хотіла привернути увагу до військових злочинів росіян в Україні.

Активістка кричала, поки на тлі грала фестивальна музика. Не пройшло й хвилини, як за нею вибігли охоронці, накинули на неї жакет та вивели з доріжки.

Цей протест відбувся на прем'єрі фільму "Три тисячі років туги".



Активістка в Каннах / Фото Getty Images​

Схожі акції влаштовували вже не раз

В Естонії у квітні відбулась акція протесту проти зґвалтувань українок окупантами. Приблизно 20 дівчат зібралися під посольством Росії, аби привернути увагу до насильства військових країни-терористки над українськими жінками та дітьми.

Мовчазний протест проти сексуального насильства відбувся і в Відні. Дівчата синхронно лягли посеред площі, символізуючи жертв сексуального насильства російських військових в Україні.

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