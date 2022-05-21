17 мая во Франции стартовал кинофестиваль. На нем поддерживают Украину: на открытии выступил Владимир Зеленский, звезды носят сине-желтые ленты. На днях на красной дорожке появилась активистка.

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Активистка на красной дорожке в Каннах

Полуобнаженная женщина выбежала на красный тротуар, раскрасив тело в цветах украинского флага. Там также было написано Stop raping us ("прекратите нас насиловать"). Внизу живота и на ягодицах были видны красные пятна, якобы отпечатки ладоней.

Очевидно, таким образом, женщина хотела привлечь внимание к военным преступлениям россиян в Украине.

Активистка кричала, пока на фоне играла фестивальная музыка. Не прошло и минуты, как за ней выбежали охранники, накинули на нее жакет и вывели из дорожки.

Этот протест состоялся на премьере фильма "Три тысячи лет тоски".



Активистка в Каннах / Фото Getty Images

Похожие акции устраивали уже не раз

В Эстонии в апреле прошла акция протеста против изнасилований украинок оккупантами. Около 20 девушек собрались под посольством России, чтобы привлечь внимание к насилию военных страны-террористки над украинскими женщинами и детьми.

Молчаливый протест против сексуального насилия прошел и в Вене. Девушки синхронно легли посреди площади, символизируя жертв сексуального насилия русских военных в Украине.

Как Украину поддерживают на Каннах