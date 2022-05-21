17 мая во Франции стартовал кинофестиваль. На нем поддерживают Украину: на открытии выступил Владимир Зеленский, звезды носят сине-желтые ленты. На днях на красной дорожке появилась активистка.
К теме Каннский кинофестиваль-2022: Том Круз получил почетную Золотую пальмовую ветвь
Активистка на красной дорожке в Каннах
Полуобнаженная женщина выбежала на красный тротуар, раскрасив тело в цветах украинского флага. Там также было написано Stop raping us ("прекратите нас насиловать"). Внизу живота и на ягодицах были видны красные пятна, якобы отпечатки ладоней.
Очевидно, таким образом, женщина хотела привлечь внимание к военным преступлениям россиян в Украине.
Активистка кричала, пока на фоне играла фестивальная музыка. Не прошло и минуты, как за ней выбежали охранники, накинули на нее жакет и вывели из дорожки.
Этот протест состоялся на премьере фильма "Три тысячи лет тоски".
Активистка в Каннах / Фото Getty Images
Похожие акции устраивали уже не раз
- В Эстонии в апреле прошла акция протеста против изнасилований украинок оккупантами. Около 20 девушек собрались под посольством России, чтобы привлечь внимание к насилию военных страны-террористки над украинскими женщинами и детьми.
- Молчаливый протест против сексуального насилия прошел и в Вене. Девушки синхронно легли посреди площади, символизируя жертв сексуального насилия русских военных в Украине.
Как Украину поддерживают на Каннах
- В этом году организаторы кинофестиваля публично осудили агрессивную войну России против Украины, отстранили официальную российскую делегацию от участия в фестивале этого года и отказали в аккредитации российским журналистам.
- На открытии Каннского кинофестиваля 17 мая выступил Владимир Зеленский. Он обратился к участникам и вспомнил слова Чарли Чаплина в знаменитом фильме "Диктатор": "Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет".
- Главная звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Чон Че символически поддержал украинцев, дополнив свой образ сине-желтым платком.