Принцесі Євгенії – 31: як королівська сім'я привітала онучку Єлизавети II

Принцесі Йоркській Євгенії 23 березня виповнився 31 рік! З нагоди такого свята представники Букінгему вже привітали жінку та побажали їй усього найкращого.

Фотопривітання представники Єлизавети II та принца Філіпа залишили в інстаграмі. "Вітаємо принцесу Євгенію з днем народження!", – йдеться у повідомленні.

До слова З кожним днем люблю все більше, – Геллі Беррі зворушливо привітала доньку з 13-річчям

Фотографію, яку оприлюдили в мережі, зробили ще у 2019 році у третій день королівських перегонів Royal Ascot. Тоді принцеса одягнула чарівний смарагдовий образ

Що цікаво, принцеса Євгенія перебуває у чудових стосунках з Єлизаветою II та принцом Філіпом, і вдома ніжно називає їх бабусею і дідем. Щодо інших королівських родичів або ж самої принцеси Євгенії, то ніхто з них більше не залишив привітання в мережі.

Що відомо про принцесу Євгенію?

Жінка народилась 23 березня 1990 року у Портлендському шпиталі Вест-Енда в Лондоні. Вона стала другою донькою Ендрю, герцога Йоркського, та Сари Ферґюсон, а також шостою з онуків королеви Єлизавети II та Філіпа Единбурзького. За два роки до неї народилась старша сестра Беатріс.

Зараз вона є десятою, і третьою жінкою після принцеси Шарлотти та своєї сестри Беатріс, в лінії престолонаслідування.



Черга на королівський престол Великої Британії / Інфографіка 24 каналу