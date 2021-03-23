Принцесі Євгенії – 31: як королівська сім'я привітала онучку Єлизавети II

Джерело:інстаграм королівської сім'ї
Принцесі Йоркській Євгенії 23 березня виповнився 31 рік! З нагоди такого свята представники Букінгему вже привітали жінку та побажали їй усього найкращого.
Фотопривітання представники Єлизавети II та принца Філіпа залишили в інстаграмі. "Вітаємо принцесу Євгенію з днем народження!", – йдеться у повідомленні.
До слова З кожним днем люблю все більше, – Геллі Беррі зворушливо привітала доньку з 13-річчям
Фотографію, яку оприлюдили в мережі, зробили ще у 2019 році у третій день королівських перегонів Royal Ascot. Тоді принцеса одягнула чарівний смарагдовий образ
Що цікаво, принцеса Євгенія перебуває у чудових стосунках з Єлизаветою II та принцом Філіпом, і вдома ніжно називає їх бабусею і дідем. Щодо інших королівських родичів або ж самої принцеси Євгенії, то ніхто з них більше не залишив привітання в мережі.
Черга на королівський престол Великої Британії / Інфографіка 24 каналу