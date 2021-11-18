Принцеси Євгенія та Беатріс з'явилися на приватній вечері у стильних образах

Онуки королеви Єлизавети II відвідали світський захід. Євгенія та Беатріс побували на приватній вечері. Принцеси одягнули стильні вбрання.

Приватну вечерю у Лондоні організувала Софія Блант, дружина музиканта Джеймса Бланта. Захід був присвячений випуску веганських та екологічно чистих кросівок Loci, на підтримку Blue Marine Foundation.

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Образи принцес Йоркських

Принцеса Беатріс на захід одягнула чорну кофтинку та елегантний жакет. Образ довершували атласна світло-коричнева спідниця та замшеві туфлі-човники на високих підборах.

Онука королеви зібрала волосся ззаду й заколола його шпилькою. Чорними стрілками й блиском для губ Беатріс підкреслила риси обличчя.



Принцеси Йоркські / Фото Getty Images

Принцеса Євгенія обрала total black аутфіт. Вона постала у чорній сукні довжини міді на блискавці, яку злегка розстібнула. Королівська спадкоємиця поєднала вбрання з черевиками на невисоких підборах у тон.

Євгенія розпустила волосся і вклала його локонами. Вона також зробила легкий макіяж, яким підкреслила природну красу.