Принцесі Беатріс – 33: цікаві факти про онуку Єлизавети II
Джерело:24 канал
Принцеса Беатріс святкує день народження. У неділю, 8 серпня, спадкоємиці британського престолу виповнюється 33 роки. Онука Єлизавети II не часто з'являється на публіці та рідко відвідує офіційні заходи. З нагоди особливого літнього дня редакція Showbiz 24 підготувала матеріал про найцікавіше з життя Беатріс.
Онука Її Величності, акторка, подруга знаменитостей, "остання незаміжня принцеса" – все це про Беатріс, старшу доньку сина британської королеви принца Ендрю. Про ці та багато інших моментів з життя принцеси Йоркської дізнавайтеся далі.
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Цікаві факти про принцесу Беатріс
Перша жінка в черзі на престол
Народження принцеси Йоркської стало справжньою сенсацією для королівської родини. 33 роки тому Беатріс стала першою жінкою в черзі на британський престол. Так було доти, поки в сім'ї принца Вільяма та Кейт Міддлтон у травні 2015 року народилася донька принцеса Шарлотта.
Ім'я Беатріс
Сара та Ендрю назвали доньку на честь однієї з доньок королеви Вікторії. У вузькому родинному колі дівчинку кликали неофіційно – Беа.
Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото Getty Images
Принцеса Беатріс – дислексик
Дислексія – хвороба, що характеризується проблемами з читанням. Принцеса Йоркська не приховує свого діагнозу, оголосила про нього ще в підлітковому віці. Захворювання не заважає їй нормально розвиватися та навчатися. Беатріс неодноразово зізнавалася, що обожнює читати.
Принцеса Беатріс – незалежна дівчина
Герцог Йоркський раніше оголошував, що його доньки і принцеси, і незалежні дівчата, які самостійно будують кар'єру. Тобто Беатріс є повноцінним членом королівської сім'ї, з'являється на багатьох заходах і водночас є простою громадянкою Великої Британії, яка працює та отримує зарплату. Принцеса є патроном понад десяти організацій. У 2010 році вона стала першою представницею Віндзорської династії, яка заради благодійної мети пробігла знаменитий Лондонський марафон.
Принцеса Беатріс на Лондонському марафоні у 2010 році / Фото Getty Images
Принцеса Йоркська – акторка
Беатріс першою з монаршої родини отримала роль у фільмі. У 2009 році вона знялася в стрічці "Молода Вікторія". Продюсеркою картини була мама Беатріс, а головну роль в ній зіграла Емілі Брант. Сама ж принцеса у фільмі була фрейліною королева, яка навіть не мала слів. Після виходу стрічки на екрани глядачі навіть почали порівнювати Беатріс з королевою Вікторією. Зазначали, що принцеса Йоркська успадкувала від величної правительки великі очі та гострий ніс.
Образ принцеси Беатріс у фільмі "Молода Вікторія" / Фото Getty Images
Беатріс – подруга знаменитостей
- співачка Еллі Голдінг;
- супермодель Карлі Клосс та її чоловік Джошуа Кучер;
- Іванка Трам і Джаред Кушнер;
- підприємиця Венді Денґ;
- дизайнерка Даша Жукова;
- дизайнерка Міша Нону (яка також є найкращою подругою Меган Маркл).
"Остання незаміжня принцеса"
Донедавна Беатріс називали "останньою незаміжньою принцесою". Дівчина була єдиною серед дорослих онуків королеви Єлизавети II, якій не вдавалося знайти своє кохання. Та все змінилося у 2020 році. Тоді принцеса Йоркська вийшла заміж за коханого Едоардо Мапеллі Моцці. Зараз пара очікує на народження первістка.
Весілля принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці / Фото з інстаграму королівської сім'ї