Принцесі Беатріс – 33: цікаві факти про онуку Єлизавети II

Принцеса Беатріс святкує день народження. У неділю, 8 серпня, спадкоємиці британського престолу виповнюється 33 роки. Онука Єлизавети II не часто з'являється на публіці та рідко відвідує офіційні заходи. З нагоди особливого літнього дня редакція Showbiz 24 підготувала матеріал про найцікавіше з життя Беатріс.

Онука Її Величності, акторка, подруга знаменитостей, "остання незаміжня принцеса" – все це про Беатріс, старшу доньку сина британської королеви принца Ендрю. Про ці та багато інших моментів з життя принцеси Йоркської дізнавайтеся далі.

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Цікаві факти про принцесу Беатріс

Перша жінка в черзі на престол

Народження принцеси Йоркської стало справжньою сенсацією для королівської родини. 33 роки тому Беатріс стала першою жінкою в черзі на британський престол. Так було доти, поки в сім'ї принца Вільяма та Кейт Міддлтон у травні 2015 року народилася донька принцеса Шарлотта.

Ім'я Беатріс

Сара та Ендрю назвали доньку на честь однієї з доньок королеви Вікторії. У вузькому родинному колі дівчинку кликали неофіційно – Беа.



Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото Getty Images

Принцеса Беатріс – дислексик

Дислексія – хвороба, що характеризується проблемами з читанням. Принцеса Йоркська не приховує свого діагнозу, оголосила про нього ще в підлітковому віці. Захворювання не заважає їй нормально розвиватися та навчатися. Беатріс неодноразово зізнавалася, що обожнює читати.

Принцеса Беатріс – незалежна дівчина

Герцог Йоркський раніше оголошував, що його доньки і принцеси, і незалежні дівчата, які самостійно будують кар'єру. Тобто Беатріс є повноцінним членом королівської сім'ї, з'являється на багатьох заходах і водночас є простою громадянкою Великої Британії, яка працює та отримує зарплату. Принцеса є патроном понад десяти організацій. У 2010 році вона стала першою представницею Віндзорської династії, яка заради благодійної мети пробігла знаменитий Лондонський марафон.



Принцеса Беатріс на Лондонському марафоні у 2010 році / Фото Getty Images

Принцеса Йоркська – акторка

Беатріс першою з монаршої родини отримала роль у фільмі. У 2009 році вона знялася в стрічці "Молода Вікторія". Продюсеркою картини була мама Беатріс, а головну роль в ній зіграла Емілі Брант. Сама ж принцеса у фільмі була фрейліною королева, яка навіть не мала слів. Після виходу стрічки на екрани глядачі навіть почали порівнювати Беатріс з королевою Вікторією. Зазначали, що принцеса Йоркська успадкувала від величної правительки великі очі та гострий ніс.



Образ принцеси Беатріс у фільмі "Молода Вікторія" / Фото Getty Images

Беатріс – подруга знаменитостей