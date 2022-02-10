Принцеса Євгенія зворушливо привітала сина з першим днем народження: сімейне фото в горах

9 лютого 2021-го принцеса Євгенія вперше стала мамою. У присутності чоловіка Джека Бруксбенка вона народила хлопчика Августа. Йому вже виповнився один рік, а знаменита мама привітала його публічно.

Принцеса Євгенія хоч і веде свій профіль в інстаграмі самостійно, на відміну від старших членів королівської родини, але неформальні фото публікує лише з особливих нагод. У середу, 9 лютого, був саме такий день – день народження її первістка Августа.

До теми З тростиною принца Філіпа: королева Єлизавета II вийшла у світ

Як принцеса Євгенія привітала сина з днем народження

У зворушливому дописі принцеса Євгенія розсекретила, як лагідно називає сина Августа. Як з'ясувалось, вдома його кличуть Огі.

Вітаємо нашого маленького героя Огі з першим днем народження. Ти така особлива душа, що освітлюєш кожну кімнату своєю посмішкою та хвилею. Ти робиш так, щоб ми пишалися. Ми тебе любимо,

– написала принцеса Євгенія.

Вітальну публікацію вона доповнила одразу дома фото з сімейного архіву. На першому подружжя зображено з іменинником на вершині засніженої гори. Схоже, кадр був зроблений на зимових канікулах у Швейцарії, куди Євгенія літала з мамою Сарою Йоркською, сестрою Беатріс і її чоловіком Едоардо.

На другій світлині Август позував вже сам – у сірому костюмі з табличкою з іменем і серед дитячих іграшок. Очевидно, батьки водять його в дитячий гурток для найменших.

Принцеса Євгенія з чоловіком і сином / Фото з інстаграму онуки королеви Єлизавети ІІ

Син принцеси Євгенії / Фото з інстаграму онуки королеви Єлизавети ІІ