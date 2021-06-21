Принцеса Євгенія зачарувала сімейними фото з чоловіком і сином

Онука королеви Єлизавети II принцеса Євгенія опублікувала нові чарівні фото з чоловіком Джеком Бруксбенком та сином Августом.

Онука британської королеви Єлизавети II приєдналась до привітань з нагоди Дня батька, що цьогоріч святкували 20 червня. Принцеса Євгенія оприлюднила серію зворушливих фото.

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Принцеса Євгенія показала нові фото сина

З нагоди свята принцеса показала чарівні сімейні фото, від яких так і віяло домашнім затишком. Євгенія оприлюднила світлиною зі спільної прогулянки, поділилась кадром, як Джек Бруксбенк тримає малюка Августа на грудях. Особливо мережу зворушив знімок, як чоловік принцеси Євгенії заснув на ліжку, коли малюк в той час лежав на грудях.

Щасливого Дня батька, моя любов. Ти найкращий батько для нашого малюка,

– написала принцеса Євгенія під фото.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Прихильники принцеси Євгенії були зворушені чуттєвими фото її чоловіка з сином. Своїми враженнями вони поділилися в коментарях: