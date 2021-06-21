Внучка британской королевы Елизаветы II присоединилась к поздравлениям по случаю Дня отца, который в этом году праздновали 20 июня. Принцесса Евгения обнародовала серию трогательных фото.

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Принцесса Евгения показала новые фото сына

По случаю праздника принцесса показала очаровательные семейные фото, от которых так и веяло домашним уютом. Евгения опубликовала фотографию с совместной прогулки, поделилась кадром, как Джек Бруксбенк держит малыша Августа на груди. Особенно сеть тронул снимок, как муж принцессы Евгении заснул на кровати, когда малыш в то время лежал на груди.

Счастливого Дня отца, моя любовь. Ты лучший родитель для нашего малыша,

– написала принцесса Евгения под фото.

Для просмотра всех фото листайте направо:

Реакция сети

Поклонники принцессы Евгении были тронуты чувственными фото ее мужа с сыном. Своими впечатлениями они поделились в комментариях: