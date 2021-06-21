Внучка британской королевы Елизаветы II присоединилась к поздравлениям по случаю Дня отца, который в этом году праздновали 20 июня. Принцесса Евгения обнародовала серию трогательных фото.
Интересно Принцесса Евгения впервые после родов вышла в свет: фото яркого образа
Принцесса Евгения показала новые фото сына
По случаю праздника принцесса показала очаровательные семейные фото, от которых так и веяло домашним уютом. Евгения опубликовала фотографию с совместной прогулки, поделилась кадром, как Джек Бруксбенк держит малыша Августа на груди. Особенно сеть тронул снимок, как муж принцессы Евгении заснул на кровати, когда малыш в то время лежал на груди.
Счастливого Дня отца, моя любовь. Ты лучший родитель для нашего малыша,
– написала принцесса Евгения под фото.
Для просмотра всех фото листайте направо:
Реакция сети
Поклонники принцессы Евгении были тронуты чувственными фото ее мужа с сыном. Своими впечатлениями они поделились в комментариях:
- "Такие прекрасные фото";
- "О, эти фотографии просто очаровательны, Евгения. Последняя – словно наполненная покоем – такая сладкая!";
- "Волшебные фотографии";
- "Лучшая улыбка в мире";
- "С первым Днем отца Джека, надеюсь, он насладился этим днем. Спасибо вашему королевскому высочеству за то, что поделились этими особенными фото";
- "Миловидные фото";
- "Ох, почему я так люблю этого ребенка! Он, Джордж и Арчи имеют особое влияние на меня, когда я вижу их фотографии".