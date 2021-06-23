Принцеса Євгенія відвідала світський захід з чоловіком: фото вишуканого образу

Онука королеви Єлизавети II вийшла у світ з чоловіком Джеком Бруксбенком. Пара разом з'явилась на публіці вперше після смерті принца Філіпа. Принцеса Євгенія мала елегантний та чарівний вигляд.

Онука британської королеви Єлизавети II принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк відвідали камерну презентацію нової книжки британської телеведучої й бізнесвумен Поппі Джеймі Happy Not Perfect. Захід відбувся у Лондоні.

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На світському заході побачили онуку британської королеви з чоловіком. Вона прийшла привітати авторку книжки з виходом нового твору. Примітно, що королівське подружжя вперше після похорону герцога Единбурзького вийшло у світ.

Образ принцеси Євгенії

Донька принца Ендрю мала неперевершений вигляд та щиро усміхалась перед камерою. Для заходу вона обрала стильну чорну сукню довжини максі з бахромою від бренду Sandro. Зверху вона накинула довге атласне пальто смарагдового кольору, що додавало вишуканості.

Принцеса поєднала вбрання з чорними босоніжками на невисоких підборах. Волосся вона розпустила та вклала елегантними локонами, а також доповнила look сережками. На обличчі Євгенія зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.



Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк на заході / Фото Getty Images

Нагадаємо, принцеса Євгенія на початку червня вже виходила у світ, проте без чоловіка. Вона з'явилась на публіці з нагоди Всесвітнього дня океану й відвідала Сомерсет-гауз. Онука Єлизавети II тоді показала чарівний образ у літній сукні з різнобарвним квітковим принтом.