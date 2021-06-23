Онука британської королеви Єлизавети II принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк відвідали камерну презентацію нової книжки британської телеведучої й бізнесвумен Поппі Джеймі Happy Not Perfect. Захід відбувся у Лондоні.

До слова Принцеса Євгенія зачарувала сімейними фото з чоловіком і сином

На світському заході побачили онуку британської королеви з чоловіком. Вона прийшла привітати авторку книжки з виходом нового твору. Примітно, що королівське подружжя вперше після похорону герцога Единбурзького вийшло у світ.

Образ принцеси Євгенії

Донька принца Ендрю мала неперевершений вигляд та щиро усміхалась перед камерою. Для заходу вона обрала стильну чорну сукню довжини максі з бахромою від бренду Sandro. Зверху вона накинула довге атласне пальто смарагдового кольору, що додавало вишуканості.

Принцеса поєднала вбрання з чорними босоніжками на невисоких підборах. Волосся вона розпустила та вклала елегантними локонами, а також доповнила look сережками. На обличчі Євгенія зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.



Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк на заході / Фото Getty Images

Нагадаємо, принцеса Євгенія на початку червня вже виходила у світ, проте без чоловіка. Вона з'явилась на публіці з нагоди Всесвітнього дня океану й відвідала Сомерсет-гауз. Онука Єлизавети II тоді показала чарівний образ у літній сукні з різнобарвним квітковим принтом.