Принцеса Євгенія покинула лікарню з чоловіком і малюком

Принцеса Євгенія, яка стала мамою 9 лютого, покинула лікарню Портленда з чоловіком і малюком. Вона відправилась додому, до Фрогмор-гаусу, що у Віндзорі.

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком покинула лікарню Портленд, де народився їхній син.

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Принцеса Євгенія з сином повертаються додому

Через 4 дні після народження сина принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком залишила лікарню. 9 лютого, у вівторок, онучка королеви Єлизавети ІІ стала мамою вперше. У п'ятницю, 12 лютого, королівське подружжя утрьох залишило лондонську лікарню Портленд, де народилась сама принцеса, її сестра принцеса Беатріс, та син Меган і Гаррі.

Біля лікарні сім'ю чекало безліч папараці. Фотографи зробили знімок пари в автомобілі. Принцеса Євгенія, що трохи набрала вагу після пологів, позувала на задньому сидінні в картатій сукні та ніжно-коричневому пальті.

Біля неї було видно автокрісло, де розташувався новонароджений малюк. А за кермом сидів Джек Бруксбенк в окулярах. Принцеса мило привітала фотографів з автомобіля.

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Щаслива родина вирушила до Фрогмор-гаусу у Віндзорі. Цей маєток принцесі та її чоловіку передали принц Гаррі та Меган Маркл. Раніше це була їхня резиденція.

Зазначимо, що принцеса Євгенія з чоловіком досі не оголосила ім'я дитини. Тож букмекери продовжують робити свої ставки. Лідером є ім'я Філіп. Цілком ймовірно, що подружжя саме так назве сина, адже цьогоріч принц Філіп, чоловік королеви, святкує 100-річчя.

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