Принцеса Євгенія показала фото з заручин, неопубліковане раніше

Принцеса Євгенія пригадала заручини, які відбулись 3 роки тому. Вона опублікувала миловидне фото з Джеком Бруксбенком, якого раніше не було в мережі.

Джерело: інстаграм принцеси Євгенії

Герцогиня Йоркська часто ділиться з прихильниками рідкісними кадрами, адже, на відміну від інших представників королівської родини, активно веде свою сторінку в інстаграмі.

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Архівне фото принцеси Євгенії з заручин

На кадрі Джек Бруксбенкс сидить за столом поряд з принцесою Євгенією. Вони ніжно притулились один до одного, а також радісно усміхнулися на камеру.

В цей урочистий день принцеса була одягнена в темну коротку сукню з квітковим принтом. Її волосся було вкладене в розкішну зачіску з пишними локонами, а на герцогиня зробила гарний макіяж з акцентом на очах.

З часу заручин пройшло рівно 3 роки. Принцеса Євгенія заручилась з Джеком Бруксбенком 22 січня 2018 року, про це повідомили представники Букінгемського палацу. Герцогиня вирішила показати мережі архівне фото й таким чином пригадати цей день.

3 роки тому в цей час... Спогад про щасливий момент, коли ми з Джеком оголосили про наші заручини…

– підписала фото принцеса Євгенія.



Принцеса Євгенія на заручинах із Джеком Бруксбенком / Фото з інстаграму принцеси

Нагадаємо, що принцеса зіграла весілля з Джеком Бруксбенком 12 жовтня 2018 року. А через 2 роки герцогиня повідомила про те, що очікує первістка. За останньою інформацією, принцеса Євгенія стане мамою в середині лютого.