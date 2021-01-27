Принцесса Евгения вспомнила помолвку, которая состоялась 3 года назад. Она опубликовала милое фото с Джеком Бруксбэнком, которого раньше не было в сети.

Источник: инстаграм принцессы Евгении

Герцогиня Йоркская часто делится с поклонниками редкими кадрами, ведь, в отличие от других представителей королевской семьи, активно ведет свою страницу в инстаграме.

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Архивное фото принцессы Евгении с помолвки

На кадре Джек Бруксбэнк сидит за столом рядом с принцессой Евгенией. Они нежно прижались друг к другу, а также радостно улыбнулись на камеру.

В этот торжественный день принцесса была одета в темное короткое платье с цветочным принтом. Ее волосы были уложены в роскошную прическу с пышными локонами, герцогиня сделала красивый макияж с акцентом на глазах.

Со времени помолвки прошло ровно 3 года. Принцесса Евгения обручилась с Джеком Бруксбэнком 22 января 2018 года, об этом сообщили представители Букингемского дворца. Герцогиня решила показать сети архивное фото и таким образом вспомнить этот день.

3 года назад в это время... Воспоминание о счастливом моменте, когда мы с Джеком объявили о нашей помолвке…

– подписала фото принцесса Евгения.



Принцесса Евгения на помолвке с Джеком Бруксбэнком / Фото из инстаграма принцессы

Напомним, что принцесса сыграла свадьбу с Джеком Бруксбэнком 12 октября 2018 года. А через 2 года герцогиня сообщила о том, что ожидает первенца. По последней информации, принцесса Евгения станет мамой в середине февраля.