Шведська принцеса Софія та принц Карл Філіп показали обличчя сина та розсекретили його ім'я

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Джерело:

інстаграм королівської родини Швеції

Дружина принца Карла Філіпа – принцеса Софія 26 березня народила сина. Для подружжя це вже третя дитина. Королівська родина показала перше фото малюка та розсекретила його ім'я. Новонародженого нащадка назвали Джуліаном.

Зірковий бейбі-бум продовжується не лише у світі шоу-бізнесу, а й в королівських родинах. Новий нащадок є в монаршої сім'ї Швеції. Радісною новиною представники королівської сім'ї вже поділилися з прихильниками та навіть оприлюднили перше портретне фото малюка.

Цікаво Шведську принцесу Софію виписали з лікарні: перше фото з малюком

Перше фото принца Джуліана

На офіційній сторінці королівської родини в інстаграмі опублікували миловидний знімок новонародженого, зазначивши, що його фотографував батько – 41-річний принц Карл Філіп.

Малюк був одягнений у білу сорочку та молочний светр. Він лежав на білосніжному ліжку та відвернув голову вбік. Третього сина принцеса Софія та її чоловік назвали Джуліаном. Судячи з фото, він, як дві краплі води, схожий на маму.

Зазначимо, принц Карл Філіп і принцеса Софія виховують ще двох синів – 4-річного Александра та 3-річного Габріеля.

Вагітність та пологи принцеси Софії

  • Про те, що принцеса втретє вагітна, стало відомо в грудні минулого року.
  • Тоді королівська родина зазначала, що Софія почувається добре, а малюк з'явиться на світ навесні.
  • Багатодітна матуся народила сина 26 березня об 11:19.
  • Мати й малюк почувалися добре, тому вже наступного дня їх виписали з лікарні.