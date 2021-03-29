Шведська принцеса Софія та принц Карл Філіп показали обличчя сина та розсекретили його ім'я

Дружина принца Карла Філіпа – принцеса Софія 26 березня народила сина. Для подружжя це вже третя дитина. Королівська родина показала перше фото малюка та розсекретила його ім'я. Новонародженого нащадка назвали Джуліаном.

Зірковий бейбі-бум продовжується не лише у світі шоу-бізнесу, а й в королівських родинах. Новий нащадок є в монаршої сім'ї Швеції. Радісною новиною представники королівської сім'ї вже поділилися з прихильниками та навіть оприлюднили перше портретне фото малюка.

Цікаво Шведську принцесу Софію виписали з лікарні: перше фото з малюком

Перше фото принца Джуліана

На офіційній сторінці королівської родини в інстаграмі опублікували миловидний знімок новонародженого, зазначивши, що його фотографував батько – 41-річний принц Карл Філіп.

Малюк був одягнений у білу сорочку та молочний светр. Він лежав на білосніжному ліжку та відвернув голову вбік. Третього сина принцеса Софія та її чоловік назвали Джуліаном. Судячи з фото, він, як дві краплі води, схожий на маму.

Зазначимо, принц Карл Філіп і принцеса Софія виховують ще двох синів – 4-річного Александра та 3-річного Габріеля.

Вагітність та пологи принцеси Софії