На кораблі та в повітряній академії: 17-річна принцеса Іспанії пройде 3-річне військове навчання

Спадкоємиця іспанського престолу принцеса Леонор пройде військову підготовку. 17-річна донька короля Філіпа VI загалом три роки буде навчатися військовій справі.

Уряд домовився з королівством, що військова підготовка принцеси буде дуже інстенсивна. Наразі принцеса Леонор зараз закінчує дворічний курс середньої школи UWC Atlantic College в Уельсі.

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Принцеса Леонор пройде трирічне військове навчання

Згодом вона піде на навчання до відповідного університету.

Яким буде навчання принцеси:

Вже в серпні чи вересні розпочнеться навчання. Принцеса Леонор проведе свій перший рік навчання в Армійській військовій академії в Сарагосі.

Після цього вона вирушить до військово-морського училища. Так, серед іншого, буде і навчальне плавання на парусному кораблі "Хуана Себастьяна Елькан".

Згодом принцеса пройде ще навчання в Головній військово-повітряній академії.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла, що у всіх парламентських монархіях спадкоємець повинен мати військову кар'єру.

Свого часу головнокомандувачем збройних сил буде жінка, і останніми роками ми вживаємо дуже важливих зусиль щодо залучення жінок до збройних сил,

– додала Роблес.

Принцеса Леонор зараз перша в черзі на трон

Вона є першою в черзі на престол, якщо не народиться спадкоємець чоловічої статі, за нею слідує її молодша сестра Софія.



Королівська сім'я Іспанії (принцеса Леонора посередині ліворуч) / Фото Daily Mall

Саме Леонор стане верховним головнокомандувачем збройних сил, коли її батько піде у відставку або помре.

До слова, днями у Великій Британії король Чарльз III провів церемонію посвяти у лицарі гітариста британського гурту Queen Браяна Мея. Музикант був на аудієнції в Букінгемському палаці. Деталі – читайте у нашій статті.