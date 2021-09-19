Принцеса Беатріс потрапила в лікарню на останніх тижнях вагітності

Онука королеви Єлизавети ІІ от-от народить первістка. Очікувалось, що пологи принцеси Беатріс відбудуться на початку жовтня. Однак у п'ятницю, 17 вересня, вагітну доставили в лікарню.

Наразі невідомо, в якій клініці перебуває 33-річна принцеса Беатріс. Деталі її самопочуття теж не розголошують. Єдине, що вдалось розвідати інсайдерам, – до лікарні разом з нею поїхав чоловік-італієць Едоардо Мапеллі Моцці.

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Як інформує джерело, підтримати старшу доньку на останніх тижнях вагітності планує принц Ендрю. Уперше за останній місяць він "збирається покинути" шотландський замок Балморал, в якому відсиджувався після секс-скандалу.

у серпні американка Вірджинія Джуффре подала позов проти принца Ендрю. Вона вимагає притягнути його до відповідальності за сексуальне насильство, яке він чинив над нею 20 років тому. На тлі секс-скандалу син Її Величності перебрався до Шотландії.

Син королеви Єлизавети ІІ міг би залишатися в маєтку за 800 кілометрів від Лондона й чекати, коли принцеса Беатріс навідає його з первістком. Однак для нього важливо підтримати доньку перед пологами.

Принц Ендрю, очевидно, не хотів покидати Балморал, але його дочка для нього на першому місці. Він хоче бути поруч з нею,

– йдеться в джерелі.

Додамо, зовсім нещодавно, 16 вересня, майбутню матусю бачили в елітному районі Лондона Мейфер, коли вона здійснювала вечірній вхід. За тиждень до того вона відвідувала дитячий хоспіс, де садила дерево з нагоди 10-річчя відкриття.