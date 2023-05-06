Принцеса Беатріс одягла яскраво-рожеву сукню на коронацію Чарльза III

У Вестмінстерське абатство принцеса Беатріс прибула з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці. Їх помітили разом з принцесою Євгенією, її чоловіком Джеком Бруксбенком і принцом Гаррі.

Слідом за світовими лідерами у Вестмінстерське абатство з'їхалися члени королівської родини, серед яких 34-річна принцеса Беатріс. Донька скандального принца Ендрю та племінниця Чарльза ІІІ виглядала приголомшливо та яскраво, передає 24 Канал.

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Образ принцеси Беатріс на коронації Чарльза ІІІ

На церемонію коронації свого дядька Беатріс одягла яскраво-рожеву сукню середньої довжини з ефектними рукавами-буфами та широким поясом. Образ принцеси довершили пов'язка, схожа на тіару, та клатч кольору шампань. З прикрас – золотий браслет, каблучки та сережки з рожевими сапфірами й перлами.

Її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці виглядав елегантно в класичному чорному костюмі та білій сорочці.

Цікаво, що у Вестмінстерському абатстві Беатріс займає місце в третьому ряду разом з батьком Ендрю, сестрою Євгенією та принцом Гаррі, який приїхав у Лондон без Меган Маркл.

Принцеса Беатріс на коронації Чарльза ІІІ / Скриншот з відео