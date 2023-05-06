Вслед за мировыми лидерами в Вестминстерское аббатство съехались члены королевской семьи, среди которых 34-летняя принцесса Беатрис. Дочь скандального принца Эндрю и племянница Чарльза ІІІ выглядела потрясающе и ярко, передает 24 Канал.
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Образ принцессы Беатрис на коронации Чарльза ІІІ
На церемонию коронации своего дяди Беатрис надела ярко-розовое платье средней длины с эффектными рукавами-буфами и широким поясом. Образ принцессы завершили повязку, похожую на тиару, и клатч цвета шампанья. Из украшений – золотой браслет, кольца и серьги с розовыми сапфирами и жемчугом.
Ее муж Эдоардо Мапелли Моцци выглядел элегантно в классическом черном костюме и белой рубашке.
Интересно, что в Вестминстерском аббатстве Беатрис занимает место в третьем ряду вместе с отцом Эндрю, сестрой Евгенией и принцем Гарри, приехавшим в Лондон без Меган Маркл.
Принцесса Беатрис на коронации Чарльза ІІІ / Скриншот с видео
- Напомним, что принцесса Беатрис и ее муж воспитывают годовалую дочь Сиенну Элизабет. У Эдоардо также есть сын Кристофер Вульф от предыдущих отношений с архитектором Дарой Хуанг.
- Примечательно, что мать Беатрис, Сара Фергюсон, не получила приглашение на королевское мероприятие. Они с Эндрю развелись еще 27 лет назад.
- Кроме того, принцесса Беатрис не является работающим членом королевской семьи, поэтому не будет участвовать в официальной коронационной процессии и, вероятно, не выйдет на балкон Букингемского дворца.