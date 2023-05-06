Слідом за світовими лідерами у Вестмінстерське абатство з'їхалися члени королівської родини, серед яких 34-річна принцеса Беатріс. Донька скандального принца Ендрю та племінниця Чарльза ІІІ виглядала приголомшливо та яскраво, передає 24 Канал.
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Образ принцеси Беатріс на коронації Чарльза ІІІ
На церемонію коронації свого дядька Беатріс одягла яскраво-рожеву сукню середньої довжини з ефектними рукавами-буфами та широким поясом. Образ принцеси довершили пов'язка, схожу на тіару, та клатч кольору шампань. З прикрас – золотий браслет, каблучки та сережки з рожевими сапфірами й перлами.
Її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці виглядав елегантно в класичному чорному костюмі та білій сорочці.
Цікаво, що у Вестмінстерському абатстві Беатріс займає місце в третьому ряду разом з батьком Ендрю, сестрою Євгенією та принцом Гаррі, який приїхав у Лондон без Меган Маркл.
Принцеса Беатріс на коронації Чарльза ІІІ / Скриншот з відео
- Нагадаємо, що принцеса Беатріс та її чоловік виховують однорічну доньку Сієнну Елізабет. В Едоардо також є син Крістофер Вульф від попередніх стосунків з архітекторкою Дарою Хуанг.
- Примітно, що мати Беатріс, Сара Фергюсон, не отримала запрошення на королівський захід. Вони з Ендрю розлучилися ще 27 років тому.
- Крім того, принцеса Беатріс не є працюючим членом королівської родини, тож не братиме участі в офіційній коронаційній процесії, і, ймовірно, не вийде на балкон Букінгемського палацу.