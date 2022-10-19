Принцеса Анна нагородила Деніела Крейга почесною нагородою: "королева би схвалила"

Британський актор Деніел Крейг, який має тісні зв'язки з королівською родиною, отримав Орден Святого Михайла та Святого Георгія як у Джеймса Бонда у романах Яна Флемінга. Їх вручили актору за визнання його видатного внеску в розвиток кіно та театру.

Церемонія нагородження відбулася 18 жовтня у Віндзорському замку. Честь нагороджувати видатного актора випала доньці покійної королеви – принцесі Анні. Вручаючи нагороду, принцеса процитувала крилату фразу з фільмів про Джеймса Бонда: "Ми чекали на тебе".

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У коментарях під дописом про нагородження прихильники сім'ї написали, що "королева би схвалила".

Деніел Крейг і Єлизавета II

Зазначимо, що Орден Святого Михайла і Святого Георгія – це та сама нагорода, якої удостоївся знаменитий шпигун у романах Яна Флемінга. Деніел Крейг мав честь знятись в останніх п’яти фільмах про пригоди агента 007, починаючи з 2006 року. Востаннє він у цій ролі з’явився у 2021 році у фільмі "Не час помирати".

Єлизавета II обожнювала "бондіану" і була знайомою з Крейгом – у 2006 році вони вперше зустрілись на прем'єрі фільму "Казино "Рояль". Вже у 2012 році вони разом знялись у короткометражці, присвяченій відкриттю Олімпійських ігор у Лондоні. Там вона зіграла "дівчину Бонда", а Крейг – королівського лакея під прикриттям.

Деніел Крейг та Єлизавета II на відкритті Олімпіади-2012: відео онлайн

У 2022 році Крейг був призначений кавалером Ордену Святого Михаїла та Святого Георгія (CMG) у новорічних нагородах 2022 року за заслуги перед кіно та театром. Після смерті Єлизавети II чоловік заявив, що королева залишила "незрівнянну спадщину, і її дуже не вистачатиме".

"Я, як і багато інших, був глибоко засмучений сьогоднішніми новинами, і мої думки з королівською сім'єю, з тими, кого вона любила, і з усіма, хто її любив", – повідомляв британським ЗМІ актор.