Маленька дівчинка вкусила принца Вільяма за палець: його реакція потрапила на відео

Принц Уельський перебуває у Сінгапурі з візитом. На одному з заходів принц Вільям вітався з публікою: тоді з ним кумедно взаємодіяла 8-місячна дівчинка.

Кейт Міддлтон часто стає улюбленицею серед дітей, але принц Вільям також не поступається дружині. Це він довів у Сінгапурі, куди відправився напередодні церемонії нагородження премії Earthshot.

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Принца Вільяма схопила за палець дитина

Принц Вільям приїхав до Сінгапуру в неділю. Найперше він відвідав торговельно-розважальний комплекс Jewel. Принца Уельського привітав радісний натовп людей, тож він приділив час спілкуванню з людьми.

Син короля не зміг оминути 8-місячну дівчинку Альбану Коста, яка була на руках у мами. Принц Уельський зробив крихітці комплімент та трохи поспілкувався з її батьками. В якийсь момент дівчинка схопила палець принца і навіть намагалась його вкусити.

Мені потрібен мій палець. Мені потрібен мій палець назад!

– зі сміхом відреагував принц Вільям.

Кумедний момент з королівською персоною також потрапив на відео і розчулив мережу.