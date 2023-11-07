Кейт Миддлтон часто становится любимицей среди детей, но принц Уильям также не уступает жене. Это он доказал в Сингапуре, куда отправился в канун церемонии награждения премии Earthshot.

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Принца Уильяма схватила за палец ребенок

Принц Уильям приехал в Сингапур в воскресенье. Первым делом он посетил торгово-развлекательный комплекс Jewel. Принца Уэльского поздравила радостная толпа людей, и он уделил время общению с людьми.

Сын короля не смог обойти 8-месячную девочку Альбану Косту, которая была на руках у мамы. Принц Уэльский сделал крохе комплимент и немного пообщался с ее родителями. В какой-то момент девочка схватила палец принца и даже пыталась его укусить.

Мне нужен мой палец. Мне нужен мой палец назад!

– со смехом отреагировал принц Уильям.

Смешной момент с королевской персоной также попал на видео и умилил сеть.