Принца Вільяма британці хочуть бачити наступним королем, а не його батька: опитування

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Хоч королева Єлизавета II вважається монархом, яка найдовше править Великою Британією – 68 років, на заміну рано чи пізно їй прийде інший монарх. Згідно з престолонаслідуванням, корона належатиме її старшому сину принцу Чарльзу, але не всі британці у захваті від цього.
Опитування компанії Deltapoll показало світу бажання британців бачити монархом принца Вільяма – старшого сина принца Чарльза, який міг би стати королем лише у випадку смерті його батька. В опитуванні взяли участь 1590 дорослих британців в період з 31 березня по 1 квітня.
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Решта респондентів не змогли вибрати нікого зі списку.
Єлизавета II з трьома спадкоємцями – Чарльзом, Вільямом і Джорджем / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Щодо цікавинок, то більша частина британців – 51% – вважає, що 36-річний Гаррі разом з 39-річною дружиною Меган нашкодили репутації монархії.
Також 41% респондентів вважає, що "королева повинна залишатися монархом, поки не помре", і 27% опитаних переконані, що Єлизавета II повинна скласти повноваження в майбутньому, якщо "не буде в доброму здоров'ї". 21% опитаних зазначили, що Єлизавета II повинна вирішити відректися від престолу в майбутньому, навіть "якщо її стан здоров'я буде хорошим", а 11% вагалися з відповіддю.
Черга на королівський престол Великої Британії / Інфографіка 24 каналу