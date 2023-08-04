Король Чарльз не покликав принца Гаррі та Меган на поминки з нагоди роковин смерті Єлизавети II

Королівська сім'я знову зневажила принца Гаррі та Меган Маркл. Чарльз ІІІ не запросив подружжя на роковини смерті королеви Єлизавети II.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела в Букінгемському палаці. Схоже, подружжя дійсно зневажають, адже нещодавно принц Гаррі та Меген за наказом короля виїхали з коттеджу Фрогмор-хаус, який їм подарувала Єлизавета ІІ.

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Принца Гаррі та Меган не запросили на поминки

Члени королівської родини на чолі з Чарльзом III і його дружиною Каміллою зберуться 8 вересня в Балморалі, щоб вшанувати пам'ять королеви. Проте принца Гаррі з Меган Маркл не запросили на ці "приватні поминки", хоча вони цей час будуть у Європі.

У повідомленні з палацу також зневажливо зазначили, що "якщо принца Гаррі з дружиною не занесли в жоден із планів, то вони знайдуть спосіб вшанувати значущість по-своєму".

Візит принца Гаррі та його дружини запланований на 9 вересня до Німеччини на відкриття Ігор нескорених у Дюссельдорфі. Це буде перша спільна поява пари у Європі після похорону королеви.

Раніше принц Гаррі у своїх "Мемуарах" розповів про прощання з Єлизаветою II. За словами герцога, його не запросили на літак, яким відправлялись члени сім'ї до Балморалу. Тож, він не встиг прилетіти до неї до моменту її відходу з життя.

Нагадаємо, що у 2020 році принц Гаррі через 2 роки після одруження з Меган Маркл заявив про намір скласти королівські повноваження. Королівська родина повідомила, що підтримала бажання принца та його дружини "почати нове життя". Після цього подружжя переїхало до США. Пара виховує 4-річного сина Арчі і 2-річну доньку Лілібет.