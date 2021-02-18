Третя ніч у лікарні: як почувається 99-річний принц Філіп після госпіталізації

У вівторок ввечері, 16 лютого, чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа госпіталізували через погане самопочуття. Медики вирішили залишити його в лікарні на третю ніч, однак від госпіталізації він не в захваті, адже його дратує зайва метушня.

Королівський біограф Пенні Хунор повідомила виданню Daily Mail, що наразі принц Філіп залишається в лікарні короля Едуарда VII в Лондоні. Під наглядом лікарів він вже провів два дні, на нього чекає третя ніч в приватній клініці. Однак, за словами експертки, герцог Единбурзький прагне якнайшвидше завершити госпіталізацію.

Важливо 99-річного принца Філіпа госпіталізували через погане самопочуття

Як принц Філіп почувається після госпіталізації

Королівська експертка зауважила, що принцу Філіпу не подобається зайва метушня, тому на будь-який дискомфорт він може реагувати досить грубо. Так, вона з гумором припустила, що персонал лондонської лікарні навряд чи буде працювати з задоволенням, коли герцог Единбурзький перебуватиме під їхнім наглядом.

Я думаю, що він може бути досить грубим. Йому не подобається, коли люди над ним метушаться. Це людина, яка не хоче, щоб навколо його 100-річчя піднімали шум, тому сам факт того, що він перебуває в лікарні, його дуже дратує,

– наголосила Пенні Хунор.

Нагадаємо, в лікарню короля Едуарда VII чоловік королеви Єлизавети ІІ потрапив ввечері, 16 лютого, за порадою особистого лікаря. Причин госпіталізації королівські джерела не пояснюють, наголошуючи, що коронавірус тут ні до чого. З Віндзорського замку до Лондона принца Філіпа доправили автомобілем. З фото, які зробили папараці, видно, що він був у доброму гуморі та бадьорий.

Нагадаємо, 9 січня королева Єлизавета ІІ та принц Філіп вакцинувалися від коронавірусу, оскільки входять до груп високого ризику. Букінгемський палац наразі не підтвердив, чи отримало королівське подружжя другу дозу вакцини, яка підвищує імунітет.